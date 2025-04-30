الحلم القطري في دوري الأبطال لم يعد بعيد المنال (فيديو)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: تقترب قطر من تحقيق حلمها الكروي الكبير بالحصول على دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بواسطة فريقها الذي تملكه، وهو فريق باريس سان جيرمان الذي يحظى بدعم أميري وحكومي خاص من أجل الوصول لعرش أوروبا، ولكنه لم يفعلها منذ انتقال ملكيته إلى قطر في صيف 2011، على الرغم من الميزانيات الضخمة والنجوم الذين دافعوا عن القميص الباريسي.

والمفارقة أن "البي إس جي" أصبح أقرب إلى تحقيق الحلم الأوروبي بعد أن تخلص من الأسماء البراقة مثل ميسي ونيمار ومبابي، وغيرهم من السوبر ستارز، وهو الآن يقدم كرة القدم الجماعية التي لا تعتمد على فرديات وبريق النجومية الفردية.

فقد نجح باريس سان جيرمان في إسقاط آرسنال (1-0) بملعب الإمارات بالعاصمة لندن، مساء الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وهو ما يصب في صالحه قبل جولة الإياب في ملعب حديقة الأمراء.

الفريق الفرنسي تمكن من مباغتة مضيفه بهدف مبكر في الدقيقة 4 عن طريق عثمان ديمبلي، ليفشل آرسنال في معادلة النتيجة حتى النهاية.

أظهر سان جيرمان رغبة واضحة من البداية في الوصول إلى شباك آرسنال وفقاً لتحليل ورصد موقع "كوورة"، وهو ما حققه مبكرا من تسديدة مباشرة أطلقها ديمبلي من داخل منطقة الجزاء، مسجلا أول أهداف المباراة.

ووقف ديفيد رايا حارس الجانرز، حائلا أمام وصول ماركينيسوس لشباكه بعدما تصدى لضربة رأسية وجهها المدافع البرازيلي من قلب منطقة الجزاء.

ركلة جزاء باريسية لم تحتسب

واستشاط كفاراتسخيليا غضبا بعد تجاهل الحكم احتساب ركلة جزاء لصالحه، اعتراضا على إعاقته من جانب تيمبر، الذي أحاط جسده بذراعه.

وأطلق كفاراتسخيليا تسديدة بعدها من على حافة منطقة الجزاء، لم يجد رايا صعوبة في التصدي لها.

وكاد سان جيرمان يضاعف النتيجة بهدف ثانٍ عن طريق دوي الذي أطلق تسديدة قوية من على حافة منطقة الجزاء، لكن رايا أنقذ مرماه بتصد رائع.

وطالب لاعبو آرسنال أيضا بالحصول على ركلة جزاء، بداعي تعرض ميرينو لإعاقة من الخلف، لكن الحكم لم يستجب لهم، وأظهرت الإعادة التلفزيونية تدخل نيفيز على الكرة.

حاول أصحاب الأرض التقدم ومهاجمة الفريق الباريسي، لكن أغلب الفرص لم ترتق لمرحلة الخطورة في النهاية.

وكاد آرسنال يعادل النتيجة بعدما تلقى مارتينيلي تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء، لينطلق بالكرة قبل أن يحاول وضعها في أقصى الزاوية اليمنى، لكن دوناروما ذاد عن مرماه ببراعة وحال دون عبور الكرة، لينتهي الشوط الأول بتقدم باريس (1-0).

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني، استغل آرسنال ركلة ثابتة كعادته، لصيد شباك دوناروما بعدما ارتقى ميرينو لعرضية رايس، موجها ضربة رأسية اخترقت الشباك.

لكن الحكم تلقى إشارة من غرفة "الڤار" تقضي بعدم احتساب الهدف، لتسلل ميرينو لحظة إرسال رايس العرضية.

وأرسل رايس هدية أخرى لتروسارد، ليضعه وجها لوجه مع دوناروما داخل منطقة الجزاء، لكن الأخير تصدى ببراعة لتسديدة اللاعب البلجيكي، وحولها بأطراف أصابعه إلى ركنية.

وجرب كفاراتسخيليا حظه بتسديدة بعيدة المدى، لكنها أخطأت الطريق للمرمى ومرت للخارج. وعاد دوناروما للذود عن مرماه ببسالة بتصديه لتسديدة خطيرة من جانب ساكا بالقرب من المرمى، وحولها إلى ركنية.

وأهدر نيفيز بعدها فرصة تهديفية للضيوف بعدما سدد كرة من على حافة منطقة الجزاء، أعلى المرمى، قبل أن يسير كفاراتسخيليا على خطاه بتصويبة من داخل المنطقة علت العارضة.

وانكشف دفاع آرسنال في الدقائق الأخيرة، وهو ما كاد يستغله البديلان باركولا وراموس بإضافة الهدف الثاني، لكن تسديدة الأول مرت بجوار القائم، والثاني سدد في العارضة.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، وصلت كرة إلى مارتينيلي داخل منطقة الجزاء، لكنه أطاح بها بغرابة أعلى المرمى.

وكثف آرسنال محاولاته في الثواني المتبقية، أملا في إدراك التعادل، دون جدوى، حتى صافرة النهاية التي أعلنت فوز سان جيرمان.

وسيلتقي الفريقان مرة أخرى في باريس، بعد 7 أيام، في قمة ستحدد طرف النهائي المرتقب للبطولة الأغلى.