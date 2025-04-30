الامارات | ديمبلي يواصل تألقه ويقود باريس سان جيرمان للفوز على آرسنال في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق باريس سان جيرمان فوزا ثمينا على مضيفه آرسنال بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل عثمان ديمبلي هدف اللقاء الوحيد لصالح الفريق الفرنسي في الدقيقة الرابعة من زمن الشوط الأول.

يتجدد اللقاء بين الفريقين في مباراة الإياب يوم 7 مايو المقبل، على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يتأهل الفائز في مجموع المباراتين إلى المباراة النهائية المقررة على ملعب "أليانز أرينا" بمدينة ميونيخ الألمانية، يوم السبت الموافق 31 مايو المقبل.