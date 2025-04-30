دوري أبطال آسيا للنخبة: الأهلي يحسم المواجهة السعودية بفوزه على الهلال ويبلغ النهائي

الرياص - اسماء السيد - جدة : حسم الأهلي المواجهة السعودية البحتة بفوزه على الهلال المنقوص 3 1 الثلاثاء وبلغ نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، أمام أكثر من 50 ألف متفرج ضاقت بهم مدرجات ملعب الإنماء في مدينة الملك عبد الله في جدة التي تستضيف المباريات الإقصائية وصولا إلى النهائي السبت المقبل.

وسجل البرازيلي روبرتو فيرمينو (9)، والإنكليزي إيفان توني (27) وفراس بريكان (90+7) أهداف الأهلي، فيما سجل للهلال الذي أكمل المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد مدافعه السنغالي كاليدو كوليبالي بالبطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 59، قائده سالم الدوسري (42).

وشهد اللقاء إهدار العاجي فرانك كيسييه لاعب وسط الأهلي ركلة جزاء في الدقيقة 86 صدها الحارس الدولي المغربي ياسين بونو.

ويسعى الأهلي الذي تأهل إلى المباراة النهائية للمسابقة القارية للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 1986 و2012، لإحراز لقبه الأول عندما يواجه السبت الفائز من مواجهة مواطنه النصر وكاواساكي فرونتال الياباني الأربعاء.

ونجح الأهلي صاحب المركز الرابع في الدوري السعودي في إقصاء الهلال، حامل الرقم القياسي في المسابقة بـ4 ألقاب، ليتكرر السيناريو ذاته للموسم الماضي حين خرج "الزعيم" من نصف النهائي أيضا على يد العين الإماراتي الذي توّج باللقب لاحقا.