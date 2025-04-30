ديوكوفيتش ينسحب من دورة روما (منظمون)

الرياص - اسماء السيد - روما : انسحب الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنّف خامسا عالميا من دورة روما لماسترز الألف نقطة لكرة المضرب المقرر اقامتها بين 7 و18 أيار/مايو المقبل على الأراضي الترابية في مجمّع فورو إيتاليكو، وفقا لما أعلن منظمو الدورة الإيطالية الثلاثاء.

وأفاد القيمون على الدورة في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي من دون تقديم مزيد من التوضيح "أعلن نوفاك ديوكوفيتش عدم مشاركته في دورة إيطاليا المفتوحة لكرة المضرب عام 2025".

وسقط الصربي، المصنّف أول عالميا سابقا والفائز بـ 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى خلال مسيرته، عند الحاجز الأول في مشاركتيه الأخيرتين اللتين كانتا في دورتي مونتي كارلو ومدريد لماسترز الألف نقطة.

وأثار انسحابه العديد من الأسئلة حيال جاهزيته البدنية وذلك قبل أقل من شهر على انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، على ملاعب رولان غاروس (26 ايار/مايو 9 حزيران/يونيو).

ويعتبر سجل ديوكوفيتش على الملاعب الترابية هذا العام كارثيا اذ خاض مباراتين وتعرض للخسارة في كلتيهما، أمام التشيلي أليخاندرو تابيلو (3 6 و4 6) في مونتي كارلو والإيطالي ماتيو أرنالدي (3 6 و4 6) في مدريد.

بعد خروجه من مدريد، أقر ديوكوفيتش البالغ 37 عاما انه "ربما" خاض مباراته الأخيرة في العاصمة الإسبانية، مضيفا "لا أعرف ما اذا سأعود".

ختم منظمو دورة روما رسالتهم معلنين غياب ديوكوفيتش بعبارة "إلى العام المقبل، نولي".

وتوّج الصربي بلقب دورة روما 6 مرات، آخرها عام 2022، لكن مشاركته الاخيرة في فورو إيتاليكو عام 2024 لا تحمل ذكريات جميلة إذ بعد فوزه على الفرنسي كورنتان موتي في الدور الثاني، تعرض لاصابة من زجاجة مياه سقطت من حقيبة أحد المتفرجين اثناء توقيع أوتوغراف له، قبل أن يخرج من الدور التالي أمام تابيلو.