شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة: وجهتى المقبلة خارج مصر.. والزمالك أخطأ فى ملف تجديد زيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف لاعب نادي الكرخ العراقي السابق، صالح جمعة، عن اتفاقه مع وكيل أعماله على أن تكون وجهته الاحترافية المقبلة خارج مصر.

وفي تصريحات أدلى بها لقناة أون سبورت، قال صالح جمعة: "اتفقت مع وكيلي على أن تكون وجهتي المقبلة أفضل وأن تكون خارج مصر".

وعلى صعيد آخر، تحدث اللاعب بصراحة وشفافية عن مسيرته وأخطائه السابقة، مؤكدًا: "دائمًا كنت معترفًا بأخطائي وأتعامل بشفافية وصراحة مع الجميع".

وعبر جمعة عن مشاعره تجاه ناديه السابق الأهلي، مشيرًا إلى أن حبه للقلعة الحمراء ازداد بعد رحيله عن الفريق، وذلك بسبب الدعم المستمر الذي تلقاه من جماهير النادي. وأضاف: "حبي للأهلي زاد بعد رحيلي عن الفريق بسبب دعم الجماهير المستمر لي".

وكشف لاعب الوسط عن استمرار تواصله مع بعض زملائه السابقين في الأهلي، قائلًا: "أتواصل باستمرار مع إمام عاشور وأفشة وخالد عبد الفتاح".

وتطرق صالح جمعة للحديث عن فترة تواجده في الأهلي، حيث كشف عن أكبر غرامة مالية تعرض لها داخل النادي، قائلًا: "أكبر غرامة تعرضت لها بالأهلي كانت 750 ألف جنيه".

وفي سياق آخر يتعلق بالشأن الكروي المصري، أبدى جمعة رأيه في ملف تجديد عقد نجم الزمالك أحمد سيد "زيزو"، حيث يرى أن إدارة القلعة البيضاء تعاملت مع الملف بشكل غير صحيح، قائلًا: "إدارة الزمالك أدارت ملف تجديد عقد زيزو بشكل خاطئ".