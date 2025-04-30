7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة اليوم الثلاثاء 29-4-2025، العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها كولر يطير إلى سويسرا بعد رحيله عن الأهلى ويترك معاونيه فى القاهرة، والزمالك يؤكد رفضه إجراء التحقيق مع زيزو بمقر اتحاد الكرة، وزد: مصطفى العش مستمر مع الأهلى فى كأس العالم للأندية.

كولر يطير إلى سويسرا بعد رحيله عن الأهلى ويترك معاونيه فى القاهرة

يغادر السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للأهلي القاهرة، بعد قليل، عائداً إلى بلاده بعد انتهاء علاقته بالأهلي.

زد: مصطفى العش مستمر مع الأهلى فى كأس العالم للأندية

فجر وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادى زد، مفاجأة بشأن مصير مصطفى العش لاعب الفريق المعار إلى النادى الأهلى حاليًا.

الزمالك يؤكد رفضه إجراء التحقيق مع زيزو بمقر اتحاد الكرة

أرسل نادي الزمالك خطاباً رسمياً إلى الاتحاد المصري لكرة القدم يؤكد فيه النادي رفضه لإجراء التحقيق مع أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مقر اتحاد الكرة.

فيفا يُلزِم النادى المصرى بسداد مستحقات إيزى إيميكا.. مستندات

حصل إيزي إيميكا لاعب المصري السابق، على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يُلزِم النادي المصري بسداد باقي مستحقاته المالية.

"النقاد الرياضيين" عن إلقاء الزجاجات على كولر: الفيديوهات لم تثبت إدانة أى صحفى

أصدرت رابطة النقاد الرياضيين بيانً بشأن أزمة مباراة الأهلى وصن داونز فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

الونش وشيكابالا يتدربان مع المستبعدين من مباراة الزمالك والمصرى

خاض محمود حمدى الونش ومحمود عبد الرازاق شيكابالا وأحمد حمدى ثلاثى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مران المستبعدين.

اتحاد الكرة يتواصل مع رابطة الأندية لحل أزمة موعد مباراة نهائي كأس مصر

بدأ مسئولو اتحاد الكرة التواصل مع رابطة الأندية المصرية المحترفة، من أجل إيجاد حل لأزمة موعد مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز المحدد لها 20 مايو المقبل.