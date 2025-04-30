شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الجزار يحصد جائزة رجل مباراة إنبي وغزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد عمرو الجزار، مدافع فريق غزل المحلة، جائزة رجلا مباراة إنبي وغزل المحلة، التي إنتهت اليوم على ملعب بتروسبورت، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من المرحلة لثانية من مسابقة الدوري الممتاز بمجموعة الهبوط.

وحقق فريق إنبى فوزا ثمينا على غزل المحلة بهدف مقابل لا شىء في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد بتروسبورت ضمن فعاليات الجولة الثالثة لمجموعة الهبوط بدورى نايل.

أحرز هدف إنبى الوحيد أحمد أمين أوفا في الدقيقة 54 من عمر اللقاء برأسية متقنة من داخل منطقة الجزاء، ليرتفع رصيد الفريق البترولى إلى 18 نقطة، لتشتعل منطقة الهبوط بين أكثر من نادٍ، بينما توقف رصيد المحلة عند 20 نقطة.