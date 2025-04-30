شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر تحت 20 عاما يضع اللمسات الأخيرة قبل صدام سيراليون فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم منتخب مصر الوطني للشباب تحت 20 عامًا مساء اليوم الثلاثاء تحضيراته المكثفة استعدادًا لمواجهته المرتقبة أمام منتخب سيراليون، وذلك فى ثانى جولات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب المقامة حاليًا في مصر.

وخاض الفراعنة الصغار مرانهم الأخير، حيث ركز الجهاز الفني بقيادة أسامة نبيه، على وضع اللمسات التكتيكية النهائية وتحديد التشكيلة الأساسية التي ستخوض المباراة المرتقبة.

وشهدت التدريبات الأخيرة حالة من التركيز والانضباط بين اللاعبين، الذين أظهروا إصرارًا كبيرًا على تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتعزيز حظوظهم في التأهل للدور التالي من البطولة القارية.

وضمت قائمة منتخب مصر للشباب كلا من: حراسة المرمى: عبد المنعم تامر شعبان، أحمد محمد وهب، وأحمد أيمن منشاوي، وخط الدفاع: يوسف سيد عبد الحفيظ، محمد سمير عبد الوهاب، أحمد محمد عابدين، عبد الله فؤاد بوستنجي، محمد جمال إبراهيم، محمود لبيب راتب، مؤمن شريف عبد العزيز، ومهاب سامي محمد، وفي خط الوسط: أحمد خالد كياكا، محمد السيد محمد، أحمد وحيد فاروق، سيف الدين عصام سفاها، محمد عاطف عبد السلام، محمد عبد الله علي، عمر أسامة حسن، أحمد أبو الفتح شرف، عمرو خالد بيبو، عمر خضر إسماعيل، ومحمد رأفت عبد العظيم، وفي الهجوم:مهند محمد أحمد، عمر محمد فتحي، محمد هيثم محمد، ومحمد أحمد زعلوك.

حقق منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه فوزا مهما على جنوب أفريقيا بهدف دون رد، في افتتاح مشواره بالبطولة، أحرز هدف مصر محمد عبد الله في الدقيقة 62، ليتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 3 نقاط ويأتي منتخب سيراليون في الوصافة بنفس زامبيا بنقطة واحدة.. وجنوب أفريقيا في المركز الخامس بدون نقاط.

وأسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها مصر، عن وقوع منتخب مصر للشباب مع منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.

ويتأهل للدور ربع النهائي متصدر ووصيف المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل منتخبين بين أصحاب المركز الثالث في الثلاث مجموعات، وتبعا للوائح البطولة يتم استبعاد نتائج صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى، ثم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث، لحسم المقعدين الأخيرين في الدور ربع النهائي.