شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقى يعود لتشكيل الأهلى أمام بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

استقر عماد النحاس، المدير الفنى للنادى الأهلى، على عودة المغربى أشرف بن شرقى لاعب الفريق للتشكيل الأساسى فى مباراة بتروجت المقبلة بالدوري المصري.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بتروجت في الثامنة مساء غد الأربعاء على استاد الكلية الحربية في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج في منافسات الدوري المصري.

وشارك أشرف بن شرقى بديلا فى مباراتى الأهلى الأخيرتين أمام صن داونز فى نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا بفرمان من السويسري مارسيل كولر المدير الفنى السابق.

وتولى عماد النحاس مدير الكرة والقائم بأعمال المدير الفني قيادة مران الأهلي وبمعاونة محمد شوقي المدرب العام، وذلك بعد رحيل مارسيل كولر.

وكانت آخر مباراة خاضها الأهلي في الدوري المصري ضد بيراميدز والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق فيما خسر بتروجت من المصري البورسعيدى برباعية دون رد في أخر ظهور بالمسابقة.

بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2024-2025، تقام بنظام استثنائي، حيث تم لعب مباريات الدور الأول كمرحلة أولى، ثم تم تقسيم الأندية إلى مجموعتين، مجموعة من المركز الأول حتى التاسع للمنافسة على اللقب، وبداية من 10 حتى 18 للمنافسة على البقاء والهبوط، على أن يهبط فريقين فقط إلى دوري القسم الثاني.