شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت: ندعم تأجيل مباراة الأهلي لسلامة اللاعبين بسبب سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد أيمن، المشرف العام على بتروجت، أن ناديه لم يتلق أي قرار رسمي بشأن تأجيل مباراة الأهلي غدا في بطولة الدورى المصري .

وقال محمد أيمن في تصريحاته عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "لا يوجد قرار رسمي بشأن مواجهتنا مع الأهلي غدا لكننا مع أي قرار يضمن سلامة اللاعبين من سوء الاحوال الجوية ".

وأضاف: "مع كامل احترامي لكل المدربين الأهلي ناد كبير ولا يقف على أي مدرب.. تغيير المدرب يمكن أن يكون دافع للاعبي الأهلي لظهور أفضل".

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بتروجت في الثامنة مساء غداً الأربعاء على ستاد الكلية الحربية في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج في منافسات الدوري المصري.