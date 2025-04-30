شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من الأرصاد حول مصير مباراتى الأهلي وبيراميدز فى الدورى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الإسكندرية ستتأثر أقل من القاهرة بعاصفة الغد.

وقالت إيمان شاكر في تصريحاتها عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي: "الإسكندرية ستتأثر بشكل أقل من القاهرة بالعاصفة، وسيكون هناك أمطار، وهناك تواصل على مدار الساعة مع الهيئات المختصة بالرياضة".

واختتمت: "متوقعين أن العاصفة في القاهرة ستبدأ ظهرا وتنتهى المغرب، ونرصد الأمر بالأقمار الصناعية، وهناك تواصل مع لجنة المسابقات لتحديد مصير مباريات الغد".

من جانيها، أكدت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم أن مباريات الدوري الممتاز المقرر إقامتها غدًا الأربعاء ستقام في موعدها المحدد سلفًا، ولا يوجد أي نية لتأجيلها حتى الآن.

وكشف طه عزت، مدير المسابقات برابطة الأندية، في تصريحات له لـ"الخليج 365" أن الرابطة على تواصل مستمر وعلى مدار الساعة مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بحالة الطقس المتوقعة غدًا.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي كانت فيه وزارة التربية والتعليم قد أصدرت قرارًا رسميًا مساء اليوم الثلاثاء بتعطيل الدراسة غدًا الأربعاء في جميع المدارس والمعاهد على مستوى الجمهورية، وذلك نظرًا لتوقعات الأرصاد الجوية بتدهور الأحوال الجوية.

وأشار عزت إلى أن الرابطة تضع سلامة الجميع في مقدمة أولوياتها، وأنها ستقوم بتقييم الوضع بشكل دقيق ومستمر بناءً على التقارير الواردة من هيئة الأرصاد، مؤكدا أنه في حال حدوث أي تطورات تستدعي اتخاذ قرار بتأجيل المباريات، سيتم الإعلان عن ذلك فورًا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وبتروجت في تمام الساعة الثامنة من مساء غد الأربعاء، بتوقيت القاهرة، على ستاد الكلية الحربية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من مجموعة البطولة في الدوري الممتاز.

ويستضيف فريق حرس الحدود، نظيره بيراميدز، في تمام الخامسة مساء، بتوقيت القاهرة، على ملعب "المكس" في الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعة البطولة.