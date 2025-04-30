شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر أحدث المنضمين.. غيابات الزمالك أمام المصرى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

انضم ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لقائمة غيابات الفريق الأبيض في مباراة المصري البورسعيدي، المقرر لها بعد غد الخميس في الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعرض ماهر لإصابة قوية خلال مران الزمالك اليوم بالتواء شديد في الكاحل، وحدث تورم كبير في القدم، ويخضع اللاعب لبعض الأشعات خلال الساعات المقبلة بعد اختفاء التورم.

وجاءت قائمة غيابات الزمالك كالتالي.

محمود الونش (إيقاف).

محمود بنتايج (إيقاف) .

ناصر ماهر (إصابة) .

أحمد حمدي (عدم الجاهزية) .

شيكابالا (إصابة) .

أحمد الجفالي (إصابة) .

مهاب ياسر (فني) .

كوستا (فني) .

حازم أسامة (فني) .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره المصرى في المباراة التي تجمع الفريقين بالجولة الثالثة لمرحلة التتويج بالدورى.

تقام مباراة الزمالك والمصرى في الثامنة من مساء الخميس، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية مرحلة التتويج ببطولة الدورى الممتاز