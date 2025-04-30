شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة عماد النحاس مع ياسر إبراهيم بسبب أحداث مباراة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

حرص عماد النحاس، المدير الفنى للنادى الأهلى، على عقد جلسة مع ياسر إبراهيم مدافع الفريق لإخراجه من الحالة النفسية السيئة التى يمر بها بسبب تسجيله هدف ذاتى فى مباراة صن داونز الأخيرة، تسبب فى وداع المارد الأحمر لبطولة دوري أبطال أفريقيا التى يحمل لقبها.

وتحدث عماد النحاس مع ياسر إبراهيم عن ضرورة نسيان هذا الهدف، مؤكداً أن أى لاعب معرض لارتكاب مثل هذا الخطأ مشيداً بدوره الكبير مع الاهلى طوال السنوات الماضية.

ومن جانبه اشتكى ياسر إبراهيم لمدربه من قسوة الانتقادات التى تعرض لها عقب المباراة وطالت عائلته، مما جعله يدخل فى دوامة من الحزن بسبب هذه المباراة.

وطالب عماد النحاس لاعبه بغلق هذه الصفحة وعدم التحدث عن هذه المباراة مجدداً مؤكداً ثقته الشديدة فى قدراته ورغبته فى الاستعانة بجهوده فى المباريات المقبلة.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بتروجت في الثامنة مساء غداً الأربعاء على ستاد الكلية الحربية في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج في منافسات الدوري المصري.

وتولى عماد النحاس مدير الكرة والقائم بأعمال المدير الفني قيادة مران الأهلي وبمعاونة محمد شوقي المدرب العام، وذلك بعد رحيل مارسيل كولر.

وكانت آخر مباراة خاضها الأهلي في الدوري المصري ضد بيراميدز والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق فيما خسر بتروجت من المصري البورسعيدى برباعية دون رد في أخر ظهور بالمسابقة.

بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2024-2025، تقام بنظام استثنائي، حيث تم لعب مباريات الدور الأول كمرحلة أولى، ثم تم تقسيم الأندية إلى مجموعتين، مجموعة من المركز الأول حتى التاسع للمنافسة على اللقب، وبداية من 10 حتى 18 للمنافسة على البقاء والهبوط، على أن يهبط فريقين فقط إلى دوري القسم الثاني.