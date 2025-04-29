شكرا لقرائتكم خبر عن عماد النحاس يستعين بنجوم الأهلى الكبار لإنقاذ الموسم الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

عقد عماد النحاس، المدير الفنى للنادى الأهلى، جلسة مع كباتن فريقه قبل ظهوره الاول فى القيادة الفنية للمارد الأحمر فى مباراة الغد أمام بتروجت بالدوري المصري.

واجتمع عماد النحاس مع محمد الشناوى وعمرو السولية وعلى معلول ورامى ربيعة، وطلب منهم مساعدته فى مهمته المؤقتة من أجل إنقاذ موسم الأهلى وإهداء جماهيره بطولة الدوري المصري لمصالحتهم بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا.

ومن جانبهم وعد لاعبو الأهلى مدربهم بتخطى هذه المرحلة الصعبة واستعادة هيبة المارد الأحمر بداية من المباراة المقبلة.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بتروجت في الثامنة مساء غد الأربعاء على استاد الكلية الحربية في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج في منافسات الدوري المصري.

وتولى عماد النحاس مدير الكرة والقائم بأعمال المدير الفني قيادة مران الأهلي وبمعاونة محمد شوقي المدرب العام، وذلك بعد رحيل مارسيل كولر.

وكانت آخر مباراة خاضها الأهلي في الدوري المصري ضد بيراميدز، والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق فيما خسر بتروجت من المصري البورسعيدى برباعية دون رد فى آخر ظهور بالمسابقة.

بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2024-2025، تقام بنظام استثنائي، حيث تم لعب مباريات الدور الأول كمرحلة أولى، ثم تم تقسيم الأندية إلى مجموعتين، مجموعة من المركز الأول حتى التاسع للمنافسة على اللقب، وبداية من 10 حتى 18 للمنافسة على البقاء والهبوط، على أن يهبط فريقين فقط إلى دوري القسم الثاني.