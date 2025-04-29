شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤكد رفضه إجراء التحقيق مع زيزو بمقر اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

أرسل نادى الزمالك خطاباً رسمياً إلى الاتحاد المصرى لكرة القدم يؤكد فيه النادى رفضه لإجراء التحقيق مع أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في مقر اتحاد الكرة.

وتمسك نادي الزمالك فى خطابه بأن يتم التحقيق مع اللاعب فى مقر النادى وفقاً للمواعيد التي يتم إخطاره بها، بما فيها جلسة التحقيق المقرر لها غداً الأربعاء الموافق يوم 30 أبريل الجارى.

يأتي ذلك الخطاب رداً على الخطاب الذي تلقاها النادي من الاتحاد المصري لكرة القدم، والذي يفيد بطلب اللاعب أحمد مصطفى "زيزو" التحقيق معه من قبل نادي الزمالك في مقر اتحاد الكرة، وهو ما رفضه مسؤولو الزمالك بشكل قاطع، خاصة وأن مزاعم وأقوال اللاعب بشأن التخوف على سلامته وأمنه داخل النادي غير صحيحة، ويحاول اللاعب اختلاقها لتبرير انقطاعه عن خوض التدريبات والمباريات.

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