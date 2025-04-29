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الترسانة يهزم الداخلية بهدفين لهدف والمقاولون يفوز على طنطا بهدف بدورى المحترفين

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الترسانة يهزم الداخلية بهدفين لهدف والمقاولون يفوز على طنطا بهدف بدورى المحترفين

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القاهرة - سامية سيد - كتب - هيثم عويس

الثلاثاء، 29 أبريل 2025 08:32 م

أسفرت مباريات الجولة الـ32 لدورى المحترفين التي أقيمت عصر اليوم عن فوز الترسانة خارج ملعبه على الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب الشرطة بالعباسية ، ليرفع الشواكيش رصيدهم إلى 42 نقطة في المركز الحادى عشر ، بينما تجمد رصيد الداخلية عند 36 نقطة .

في الوقت نفسه حقق المقاولون العرب فوزا صعبا على طنطا بهدف مقابل للاشئ ليرفع رصيده إلى 67 نقطة في وصافة جدول الترتيب ، بينما تجمد رصيد أبناء السيد البدوى عند 31 نقطة في المركز الخامس عشر . 

كما تعادل وادى دجلة مع السويس بهدف لمثله رافعا رصيده إلى 68 نقطة في قمة الترتيب ، كما فاز كهرباء الإسماعيلية على سبورتنج بهدفين نظيفين رافعا رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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