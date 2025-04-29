شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يهزم الداخلية بهدفين لهدف والمقاولون يفوز على طنطا بهدف بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

أسفرت مباريات الجولة الـ32 لدورى المحترفين التي أقيمت عصر اليوم عن فوز الترسانة خارج ملعبه على الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب الشرطة بالعباسية ، ليرفع الشواكيش رصيدهم إلى 42 نقطة في المركز الحادى عشر ، بينما تجمد رصيد الداخلية عند 36 نقطة .

في الوقت نفسه حقق المقاولون العرب فوزا صعبا على طنطا بهدف مقابل للاشئ ليرفع رصيده إلى 67 نقطة في وصافة جدول الترتيب ، بينما تجمد رصيد أبناء السيد البدوى عند 31 نقطة في المركز الخامس عشر .

كما تعادل وادى دجلة مع السويس بهدف لمثله رافعا رصيده إلى 68 نقطة في قمة الترتيب ، كما فاز كهرباء الإسماعيلية على سبورتنج بهدفين نظيفين رافعا رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب .