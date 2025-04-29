شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يهزم الداخلية بهدفين لهدف والمقاولون يفوز على طنطا بهدف بدورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب - هيثم عويسالثلاثاء، 29 أبريل 2025 08:32 م
أسفرت مباريات الجولة الـ32 لدورى المحترفين التي أقيمت عصر اليوم عن فوز الترسانة خارج ملعبه على الداخلية بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بملعب الشرطة بالعباسية ، ليرفع الشواكيش رصيدهم إلى 42 نقطة في المركز الحادى عشر ، بينما تجمد رصيد الداخلية عند 36 نقطة .
في الوقت نفسه حقق المقاولون العرب فوزا صعبا على طنطا بهدف مقابل للاشئ ليرفع رصيده إلى 67 نقطة في وصافة جدول الترتيب ، بينما تجمد رصيد أبناء السيد البدوى عند 31 نقطة في المركز الخامس عشر .
كما تعادل وادى دجلة مع السويس بهدف لمثله رافعا رصيده إلى 68 نقطة في قمة الترتيب ، كما فاز كهرباء الإسماعيلية على سبورتنج بهدفين نظيفين رافعا رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثالث بجدول الترتيب .
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