شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يخضع لأشعة فى الزمالك بعد زوال "تورم" القدم والان مع تفاصيل الخبر

يخضع ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لأشعة على القدم بعد زوال "التورم" بسبب الإصابة التي تعرض لها في مران الفريق اليوم الثلاثاء بالمعسكر المقام حالياً بالإسكندرية استعداداً لمواجهة المصري البورسعيدي بالدوري.

ويغيب ماهر عن مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها بعد غد الخميس بسبب الإصابة، التي تعرض لها خلال المعسكر المغلق المقام حالياً في الإسكندرية، حيث لإصابة قوية خلال بالتواء شديد في الكاحل، وحدث تورم في القدم.

في سياق متصل قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب توفير عدد 20 حافلة للجماهير من أجل حضور مباراة المصري البورسعيدي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها على ستاد الجيش ببرج العرب.

وتولى حسام المندوه أمين الصندوق توفير الحافلات للجماهير قبل المباراة المرتقبة أمام فريق المصري،حيث تأتي هذه الخطوة من أجل مساعدة الجماهير الراغبة في حضور اللقاء من أجل مؤازرة الفريق في المباراة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري، المقرر لها الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.