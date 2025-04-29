شكرا لقرائتكم خبر عن أمم أفريقيا للشباب.. منتخب كينيا للشباب بمهمة شبه مستحيلة فى مواجهة الثلاثى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تملك الكرة في كينيا إحدى دول شرق أفريقيا تاريخا يُذكر مقارنة بعمالقة شمال وغرب القارة أو حتى بعض جيرانها مثل إثيوبيا والسودان اللذان توجا بكأس أمم أفريقيا للكبار في نسختي 1962 و1970 على الترتيب، وكذلك منتخب أوغندا الذي بلغ نهائي البطولة عام 1978 وخسر اللقب أمام نظيره الغاني.

وبحسب تقرير نشره المركز الإعلامي لاتحاد الكرة المصري، قطع منتخب كينيا للشباب تأشيرة التأهل للنهائيات لأول مرة في تاريخه وأوقعته القرعة الثانية التي شهدها مقر الاتحاد المصري الجديد بمشروع الهدف في مدينة السادس من أكتوبر في 13 أبريل الجاري، أوقعته في المجموعة الثانية مع الثلاثي الكبير نيجيريا والمغرب وتونس، ورغم صعوبة المهمة أو استحالتها إن شئنا الدقة، فإن كرة القدم لا تعترف إلا بالعطاء والجهد داخل الملعب وهو ما يراهن عليه بابو سليم المدير الفني للمنتخب الكيني.

تأهل أول

خاض المنتخب الكيني غمار تصفيات شرق أفريقيا (كوسافا) التي استضافتها تنزانيا خلال الفترة من 6 وحتى 20 أكتوبر 2024 بمشاركة 9 منتخبات، ونجح في تصدر المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط ثلاثة انتصارات على منتخب تنزانيا صاحب الأرض (2 – 1) ومنتخبا جيبوتي والسودان (4 – 0) وتعادل وحيد مع رواندا (0 – 0).

في نصف النهائي واصل منتخب "النجوم الصاعدة" تألقه وتفوق على بورندي (4 – 0) أيضاً، لكنه خسر في المباراة النهائية أمام منتخب تنزانيا (1 – 2) وأنهى وصيفاً للمرة الثالثة طوال مشاركاته في البطولة بعد نسختي 1973 و2019 علماً بأنه توج باللقب في نسختي 1975 و1999.

وقال مدربهم بابو سليم (لقد حضرنا جيدًا للبطولة بسلسلة من المباريات التجريبية وجلسات تدريبية مكثفة لتعزيز جاهزيتنا، لدينا فريق متكامل وقوي ويمتلك اللاعبون الإمكانات اللازمة للمنافسة على أعلى مستوى لن نشارك فقط، بل سننافس ونترك بصمتنا وهدفنا الوصول إلى أبعد مدى).

تعكس هذه التصريحات التي أدلى بها بابو سليم المدير الفني للمنتخب الكيني للشباب للموقع الرسمي للاتحاد المصري، تعكس مدى طموحه وثقته في فريقه رغم أن يشارك للمرة الأولى وتنتظره مهام جسيمة في المجموعة الثانية أمام منافسين أكثر قوة وخبرة وأغنى في القدرات والإمكانات، حيث يستهل مشواره بمواجهة منتخب المغرب أحد المرشحين للفوز باللقب في الأول من مايو على ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي في القاهرة، ثم يلتقي مع تونس ونيجيريا في الجولتين الثانية والثالثة في الرابع والسابع من نفس الشهر على ذات الملعب.

أبرز النجوم

أحرز ألدرين كيبيت لاعب وسط ناستيك الإسباني 4 أهداف في التصفيات منها ثلاثية في مرمى السودان في الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى وهدفاً أمام بورندي في نصف النهائي وتربع في صدارة هدافي المنتخب الكيني للشباب مناصفة مع زميله كيفن وانجانيا الذي أحرز هدفاً أمام تنزانيا وآخر أمام السودان وبينهما وقع ثنائية في شباك جيبوتي، وسيكون هذا الثنائي الأبرز في تشكيلة المنتخب الكيني رفقة حسن بيجا ولورانس أوكوث اللذان سجلا 4 أهداف بواقع ثنائية لكل منهما وهناك أيضاً القائد أموس وانجالا الذي ينشط في صفوف اتلتيك توريلانو الإسباني.

وضمت قائمة منتخب مصر للشباب كلا من: حراسة المرمى: عبد المنعم تامر شعبان، أحمد محمد وهب، وأحمد أيمن منشاوي، وخط الدفاع: يوسف سيد عبد الحفيظ، محمد سمير عبد الوهاب، أحمد محمد عابدين، عبد الله فؤاد بوستنجي، محمد جمال إبراهيم، محمود لبيب راتب، مؤمن شريف عبد العزيز، ومهاب سامي محمد، وفي خط الوسط: أحمد خالد كياكا، محمد السيد محمد، أحمد وحيد فاروق، سيف الدين عصام سفاها، محمد عاطف عبد السلام، محمد عبد الله علي، عمر أسامة حسن، أحمد أبو الفتح شرف، عمرو خالد بيبو، عمر خضر إسماعيل، ومحمد رأفت عبد العظيم، وفي الهجوم:مهند محمد أحمد، عمر محمد فتحي، محمد هيثم محمد، ومحمد أحمد زعلوك.

وأسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها مصر، عن وقوع منتخب مصر للشباب مع منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.

ويتأهل للدور ربع النهائي متصدر ووصيف المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل منتخبين بين أصحاب المركز الثالث في الثلاث مجموعات، وتبعا للوائح البطولة يتم استبعاد نتائج صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى، ثم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث، لحسم المقعدين الأخيرين في الدور ربع النهائي.