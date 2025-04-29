شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى مودرن يبتعد عن حسابات الزمالك فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

ابتعد ثلاثي مودرن سبورت، علي زعزع وغنام محمد وأحمد عاطف عن حسابات نادى الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن مسئولى القلعة البيضاء يرون أن مستواهم لا يؤهلهم لارتداء قميص الفريق في الموسم الجديد.

وترغب لجنة التخطيط بنادى الزمالك في التعاقد مع لاعبين يناسبون طموحات الفريق خلال الفترة المقبلة من أجل المنافسة على الألقاب والبطولات في الموسم الجديد، وسد أوجه العجز والنقص في المراكز التي تحتاج إلى دعم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره المصرى في المباراة التي تجمع الفريقين بالجولة الثالثة لمرحلة التتويج بالدورى.

تقام مباراة الزمالك والمصرى في الثامنة من مساء الخميس، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية مرحلة التتويج ببطولة الدورى الممتاز.