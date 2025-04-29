شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يعلن تشكيل إنبى لمواجهة غزل المحلة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى لنادى إنبى بقيادة حمزة الجمل عن تشكيل الفريق الذى سيخوض به مباراة اليوم الثلاثاء أمام فريق غزل المحلة، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل فريق إنبي كالتالي ..

حراسة المرمى: رضا السيد

خط الدفاع: أحمد صبيحة، أحمد كالوشا، محمد حامد، خالد أحمد

خط الوسط: أحمد العجوز، مودي ناصر، علي محمود

خط الهجوم: محمد شريف حتحوت، رفيق كابو، أحمد أوفا.



يتواجد علي دكة البدلاء: هشام عادل، صلاح زيدان، محمد سمير سعد، حسام أمونا، محمد دوادار، زياد طارق، أحمد زكي، علي إيهاب، عمران مصطفى.

يدخل انبي المباراة وهو صاحب المركز الثامن وقبل الأخير، برصيد 15 نقطة، فيما يحتل غزل المحلة المركز الرابع في مجموعة الهبوط، برصيد 20 نقطة.