الامارات | نادي الشارقة يجدد عقد اللاعب الكرواتي مارو كاتنيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي الشارقة لكرة القدم تجديد عقد مدافع الفريق الكرواتي مارو كاتنيك للاستمرار في صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة، نظرا للمستوى الفني المتطور الذي قدمه في الفترة الماضية وأثبت من خلاله جدارته بالوجود في تشكيلة الشارقة الأساسية.

ولم يذكر نادي الشارقة مدة العقد الجديد.

وقال النادي عبر صفحته الرسمية في منصة «إكس»: «دفاع الملك في أمام... بوجود صخرة البلقان».

يذكر أن نادي الشارقة كان قد تعاقد مع مارو في سبتمبر 2023 قادماً من نادي دينامو زغرب الكرواتي.