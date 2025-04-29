الامارات | اتحاد الكرة يبحث ترتيبات الحضور الجماهيري لنهائي كأس رئيس الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد فريق عمل اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم اجتماعاً تنسيقياً مع مسؤولي روابط مشجعي ناديي الشارقة وشباب الأهلي بهدف الاطلاع على الأمور التنظيمية المتعلقة بالجماهير خلال المباراة النهائية لبطولة كأس رئيس الدولة المقررة في 9 مايو المقبل في استاد محمد بن زايد وتجمع الفريقين.

وأشاد محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد الذي حضر جانبا من الاجتماع بجهود مسؤولي الناديين وتعاونهم في كل ما يتعلق بالأمور التنظيمية الخاصة بالنهائي مؤكداً حرص فريق عمل الاتحاد على تلبية متطلبات الجماهير وفق النظم واللوائح المعمول بها والاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم.