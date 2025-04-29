الامارات | مواجهة نارية بين الهلال والأهلي في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2025.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025 قمة مرتقبة تجمع الهلال والأهلي السعوديين في نصف النهائي، اليوم الثلاثاء 29 أبريل، على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

ويترقب عشاق الكرة الآسيوية والعربية هذه المواجهة التاريخية، التي أصبحت تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة على المستوى المحلي والدولي، نظرًا لما تحمله من إثارة وتاريخ تنافسي عريق بين الفريقين.

الهلال يبحث عن تعزيز زعامته الآسيوية

يمتلك الهلال سجلًا لافتًا في البطولات الآسيوية، ويطمح لمواصلة هيمنته من خلال حجز بطاقة التأهل إلى النهائي.

الأهلي يلاحق حلم التتويج الأول

بينما يسعى الأهلي السعودي إلى كتابة صفحة جديدة في تاريخه الآسيوي، عبر بلوغ النهائي أملاً في حصد اللقب القاري الأول.

موعد مباراة الهلال ضد الأهلي – نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

الثلاثاء 29 أبريل 2025

الساعة 8:30 مساءً بتوقيت الإمارات

الساعة 7:30 مساءً بتوقيت السعودية ومصر

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي اليوم

يمكن مشاهدة المباراة على عدد من القنوات والمنصات، أبرزها:

SSC1 HD (السعودية)

أبوظبي الرياضية آسيا 1

beIN Sports AFC 1 HD

الكأس 9 HD

منصات رقمية: شاهد VIP، StarzPlay، beIN Connect

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: ماتياس داماس، روجر إيبانيز، ميريح ديميرال، علي مجرشي

الوسط: فرانك كيسيه، زياد الجهني، جالينو

الهجوم: رياض محرز، إيفان توني، روبيرتو فيرمينو

التشكيل المتوقع لنادي الهلال:

حراسة المرمى: ياسين بونو

الدفاع: ياسر الشهراني، كوليبالي، حسان تمبكتي، رينان لودي

الوسط: روبن نيفيز، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، ماركوس ليوناردو

الهجوم: مالكوم، سالم الدوسري، ألكسندر ميتروفيتش

من يتأهل إلى نهائي آسيا 2025؟

تتجه الأنظار إلى جدة حيث يلتقي عملاقا الكرة السعودية في صدام لا يُفوّت، من أجل بطاقة العبور إلى نهائي البطولة القارية.