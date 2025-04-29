دورة مدريد: شفيونتيك إلى ربع النهائي بصعوبة

الرياص - اسماء السيد - مدريد : احتاجت البولندية إيغا شفيونتيك، حاملة اللقب والمصنفة ثانية عالميا، الى ساعتين و34 دقيقة لتخطي الروسية ديانا شنايدر الثالثة عشرة بنتيجة 6 0 و6 7 (3 7) و6 4 الثلاثاء، في طريقها لبلوغ ربع النهائي دورة مدريد الألف نقطة في كرة المضرب.

وتسعى البولندية الى لقبها الثالث والعشرين في مسيرتها والأول منذ تتويجها في بطولة رولان غاروس في حزيران/يونيو 2024.

وقالت شفيونتيك "لعبت ديانا جيدا لكني سعيدة بعدما وجدت الحلّ لكي أخرج فائزة".

ولدى سؤالها عما فعلت الإثنين بسبب توقف المباريات اثر انقطاع التيار الكهربائي، قالت ابنة الثالثة والعشرين "بصراحة أحببت يوم أمس... لم يكن هناك من اتصالات وبالتالي لم يقم أحد باستعمال هواتفه النقالة، استغليت هذا الوقت لكي استريح".

حسمت شفيونتيك المجموعة الأولى بسهولة بالغة من دون أن تمنح منافستها أي شوط. لكن الأمور تبدلت في المجموعة الثانية حيث تمكنت الروسية البالغة من العمر 21 عاما من خلق المتاعب للبولندية وكسرت ارسالها أكثر من مرة لتجرها إلى شوط فاصل أنهته في صالحها بسهولة 7 3.

وكانت نقطة التحول في الشوط الخامس من المجموعة الثالثة الحاسمة عندما تقدمت شفيونتيك 3 2 كاسرة إرسال شنايدر لتحافظ على تقدمها حتى النهاية.

وتلتقي شفيونتيك في ربع النهائي الاميركية ماديسون كيز الخامسة والفائزة بسهولة على الكرواتية دونا فيكيتش 6 2 و6 3.

وتتواجه شفيونتيك مع كيز في أوّل لقاء بينهما منذ أن فازت الأخيرة على البولندية في نصف نهائي بطولة أستراليا في كانون الثاني/يناير الماضي في مباراة ماراثونية من ثلاث مجموعات 5 7 و6 1 و7 6 (10 8).

وفي فئة الرجال لماسترز الألف نقطة، تفوق الأسترالي أليكس دي مينور المصنف سادسا على الكندي دينيس شابوفالوف 6 3 و7 6 (7 3) في الدور الثالث، وسيلتقي في ثمن النهائي الفائز من مباراة اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس والإيطالي لورنتسو موزيتي.

كما تغلب الأميركي تومي بول الحادي عشر على الروسي كارن خاتشانوف (24) بنتيجة 6 3 و3 6 و6 2 وسيتواجه مع جاك درايبر الذي حجز مقعده بانسحاب الإيطالي ماتيو بيريتيني بعدما كان البريطاني حسم المجموعة الأولى لصالحه 7 6 (7 2).

وفاز البلغاري غريغور ديميتروف الخامس عشر على البريطاني جايكوب فيرنلي 6 4 و7 6 (7 3)، والاميركي فرانسيس تيافو على الفرنسي ألكسندر مولر 6 3 و6 3. في حين قلب الكندي غابريال ديالو تأخره بمجموعة أمام البريطاني كاميرون نوري إلى فوز 2 6 و6 4 و6 4.

وفي مباريات الدور ثمن النهائي، فاز التشيكي ياكوب منشيك على الكازاخستاني ألكسندر بوبليك بسهولة تامة 6 3 و6 2، وبلغ ربع النهائي.