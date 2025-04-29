بوكا جونيورز يقيل مدربه غاغو بعد الخسارة أمام غريمه ريفر بلايت

الرياص - اسماء السيد - بوينوس ايرس : أقال بوكا جونيورز مدربه فرناندو غاغو الثلاثاء عقب الخسارة على أرض غريمه ريفر بلايت في الدوري الأرجنتيني لكرة القدم.

قال الكولومبي ماوريسيو "تشيكو" سيرنا (57 عاما) مدير النادي الذي يقع مقره في بوينوس آيرس "لقد توصلنا إلى قرار بأن فرناندو غاغو قد وصل إلى نهاية الطريق".

وأضاف لاعب خط الوسط السابق لبوكا جونيورز والمنتخب الكولومبي "لقد اتخذنا القرار بهدوء، لكنه لم يكن سهلا".

واستهل غاغو مسيرته كلاعب مع بوكا وتم تعيينه مدربا له في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقاد المدرب البالغ 39 عاما بوكا للفوز في 17 مباراة مقابل 6 تعادلات و7 هزائم، آخرها في "السوبر كلاسيكو" أمام ريفر بلايت 1 2 في المرحلة الخامسة عشرة من دوري الذهاب.

ووجد غاغو نفسه تحت تهديد الاقالة بعد الخروج من الدور الثاني لمسابقة كوبا ليبرتادوريس في شباط/فبراير.

وأقرّ سيرنا بقوة العلاقة بين غاغو وبوكا "لم يكن الأمر سهلا، فهو واحد منا، ولكن هذا هو هدفنا هنا، اتخاذ القرارات".