شكرا لقرائتكم خبر عن الونش وشيكابالا يتدربان مع المستبعدين من مباراة الزمالك والمصرى والان مع تفاصيل الخبر

خاض محمود حمدى الونش ومحمود عبد الرازاق شيكابالا وأحمد حمدى ثلاثى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مران المستبعدين اليوم الثلاثاء من مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها بعد غد الخميس في الدوري.

كما تواجد في مران المستبعدين من مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي كل من مهاب ياسر، جيفرسون كوستا، وحازم أسامة.

في سياق متصل قرر نادى الزمالك توفير أتوبيسات لنقل جماهير النادى، إلى الإسكندرية، لمؤازرة الفريق أمام المصرى بالمباراة المقرر لها بعد غد الخميس ببطولة الدورى.

ودخل الفريق معسكرا مغلقا أمس الاثنين بالإسكندرية، في إطار الاستعداد مبكرا للمباراة ،ولتوفير جو من الهدوء والتركيز للاعبين قبل المباراة المرتقبة.

ويلتقى الزمالك مع المصرى في الثامنة من مساء الخميس باستاد برج العرب بالأسكندرية بالجولة الثالثة من مرحلة التتويج ببطولة الدورى الممتاز.

وكان الزمالك خاض مباراة ودية أمام بهتيم وحقق فوزاً كبيراً بنتيجة 12-1، باللقاء الذى أقيم على ملعب النادي.