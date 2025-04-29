شكرا لقرائتكم خبر عن حسن السعدنى ووليد ماهر يفوزان فى بطولة الألعاب الترفيهية بنادى الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الصحفيين أمس الاثنين أجواءً مبهجة ومنافسات حماسية ضمن فعاليات بطولة الألعاب الترفيهية التى نظمها الاتحاد المصرى للألعاب الترفيهية بالتعاون مع النادي.

وقد استقطبت المسابقات المئات من الزملاء والزميلات الصحفيين والصحفيات وأفراد أسرهم، الذين تفاعلوا بحماس مع مختلف الألعاب والأنشطة الرياضية التي تضمنها اليوم.

شهدت المسابقات تواجد محمد شبانة رئيس نادي الصحفيين، وأحمد بكري رئيس الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية، وإبراهيم مدكور نائب رئيس النادي، ومحمد يحيى عضو مجلس نقابة الصحفيين، وعدد كبير من الصحفيين.

تنوعت المسابقات الترفيهية لتشمل ألعابًا ذهنية واستراتيجية مثل طاولة الزهر والدومينو، بالإضافة إلى ألعاب رياضية حماسية كالفوت فولي، وقد عكست المشاركة الواسعة من قبل الأسرة الصحفية رغبتهم في قضاء يوم ترفيهي ممتع وكسر روتين العمل.

وفي ختام المنافسات، أسفرت النتائج عن فوز الزميل وليد ماهر باليوم السابع في مسابقة مسابقة الفوت فولي من البطولة، بينما فاز الزميل حسن السعدني باليوم السابع في مسابقة الدومينو.

من جانبه أكد مسئول بالاتحاد المصري للألعاب الترفيهية على أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز الروابط الاجتماعية بين أفراد الأسرة الصحفية وتوفير أجواء ترفيهية إيجابية لهم. كما أشاد بالتنظيم المميز للبطولة والإقبال الكبير الذي شهدته من قبل الصحفيين وأسرهم.

وقد لاقت هذه المبادرة استحسانًا كبيرًا من المشاركين الذين عبروا عن تقديرهم للاتحاد المصري للألعاب الترفيهية ونادي الصحفيين على إتاحة هذه الفرصة الترفيهية المميزة، مطالبين بتكرار مثل هذه الفعاليات في المستقبل.