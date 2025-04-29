شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يُلزِم النادى المصرى بسداد مستحقات إيزى إيميكا.. مستندات والان مع تفاصيل الخبر

حصل إيزي إيميكا لاعب المصري السابق، على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يُلزِم النادي المصري بسداد باقي مستحقاته المالية غير المدفوعة.

وصرّح حمزة عبد الوهاب وكيل اللاعب بالتعاون مع السويسري روي فيرمير، الممثلان للاعب أمهلت الفيفا النادي المصري 45 يومًا لتسوية المبلغ المطلوب، وأشارت إلى أنه في حال عدم الامتثال للسداد خلال الفترة المحددة، سيواجه النادي عقوبة إيقاف القيد لثلاث فترات متتالية.

وفسخ ايزي ايميكا تعاقده مع المصري بسبب المستحقات المتأخرة والتى تقدر بـ3 أقساط شهرية بقيمة 13 ألفا و750 دولارا، بإجمالي 41 ألفا و250 دولارا، بالإضافة إلى المستحقات المتأخرة عن موسم 2022 البالغة قيمنتها 26 ألفا و500 دولار، ليصل المجموع إلى 67 ألفا و750 دولارا".

ولعب إيميكا في صفوف المصري منذ صيف 2018 حين انتقل إليه قادما من النصر للتعدين.