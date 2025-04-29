شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوفر 20 حافلة للجماهير لمؤازرة الفريق أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب توفير 20 حافلة للجماهير من أجل حضور مباراة المصرى البورسعيدى المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها على ستاد برج العرب.

وتولى حسام المندوه أمين الصندوق توفير الحافلات للجماهير قبل المباراة المرتقبة أمام فريق المصري.

تأتى هذه الخطوة من أجل مساعدة الجماهير الراغبة في حضور اللقاء من أجل مؤازرة الفريق في المباراة.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة المصري، المقرر لها الخميس على استاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.