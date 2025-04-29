شكرا لقرائتكم خبر عن بن حموده وعبده يحيى يقودان هجوم المحلة أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن القبرصى بابا فاسيليو المدير الفنى لغزل المحلة تشكيلة فريقه التى ستخوض لقاء إنبى فى الجولة الثالثة من الدور الثانى لمجموعة الهبوط بدورى نايل.

وجاء تشكيل غزل المحلة على النحو التالى:

عامر عامر، عمرو الجزار، أحمد كاستيلو، محمد جابر، يحيى زكريا، محمد بن شرقي، أحمد فوزي، خالد الإخميمي، رشاد العرفاوي ، عبده يحيى ، محمد بن حموده.

على مقاعد البدلاء :

أحمد النفراوي ، حمدي زكي ، محمد أشرف ، محمد عصام، حميدو فتاو، أحمد ياسين، أسامة النجار، كوليبالي، عاطف الحكيم .

ويدخل غزل المحلة المباراة محتلا المركز الرابع في مجموعة الهبوط برصيد 20 نقطة مقابل انبي الذى يحتل المركز الثامن وقبل الأخير برصيد 15 نقطة.

وكان آخر ظهور للفريقين ببطولة كأس عاصمة مصر، حيث تغلب إنبى على حرس الحدود بهدفين دون رد بربع نهائي البطولة، فى المقابل تعادل المحلة مع المصرى دون أهداف بدور المجموعة لكأس عاصمة مصر مودعا المنافسات.

وكان مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، برئاسة المهندس وليد خليل، قرر تنظيم ترحال جماهيري إلى القاهرة لمؤازرة الفريق الأول فى مواجهته أمام نادي إنبي.