شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن منتخب نيجيريا فى كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الموقع الرسمي لاتحاد الكرة تقريرا عن الكرة النيجيرية التي فرضت نفسها كأحد المدارس الرائدة في القارة الأفريقية بإنجازاتها التي تخطت حدود القارة ووصلت للعالمية، حيث كان المنتخب النيجيري الملقب بـ"الجرين إيجلز" ثاني منتخب أفريقي يصل لربع نهائي كأس العالم في الولايات المتحدة 1994 وتوج المنتخب الأولمبي بذهبية كرة القدم في الألعاب الأولمبية لأول مرة في تاريخ "قارة المواهب" في دورة أتلانتا 1996 "كما أحرز منتخب الناشئين كأس العالم 5 مرات متفوقاً على كل منتخبات العالم" وبالطبع كان لمنتخب الشباب نصيب فى هذه الإنجازات بتتويجه بكأس أفريقيا دون 20 سنة 7 مرات (رقم قياسى) وتأهله لنهائي كأس العالم عامي 1989 في السعودية و2005 في هولندا.

بهذا الزخم من الإنجازات التي تدعو للفخر والثقة في الوقت ذاته يخوض منتخب نيجيريا للشباب نهائيات بطولة أفريقيا نحت 20 سنة (مصر 2025) بعد أن وضعته القرعة الثانية على رأس المجموعة الثانية رفقة الثنائي العربي تونس والمغرب الذي يلتقي بهما في الجولتين الأولى والثانية على ملعب 30 يونيو بالدفاع الجوي بالقاهرة بتاريخ 1 و4 مايو ثم يواجه المنتخب الكيني في القاهرة أيضاً في لقاء يبدو سهلاً في السابع من نفس الشهر.

تأهل بطل

خاض المنتخب النيجيري للشباب تصفيات منطقة غرب أفريقيا (ب) التي أقيمت في العاصمة التوجولية لومي في الفترة من 17 وحتى 30 أكتوبر 2024 بمشاركة 7 منتخبات، وتمكن من تصدر المجموعة الثانية التي ضمت إلى جواره الثنائي بوركينافاسو وكوت ديفوار بعدما خسر أمام الأول (0 – 1) في الجولة الافتتاحية ثم تفوق على الثاني (2 – 1) في الجولة الثانية والأخيرة.

"الجرين إيجلز" واصلوا طريقهم حتى النهاية وأطاحوا بمنتخب النيجر في نصف النهائي بالفوز (3 – 1) ثم كان الختام ناجح كذلك بإسقاط منتخب غانا (2 – 1) في المباراة النهائية، وكان الفضل في هذا الفوز لمهاجم ليلستروم النرويجي كباروبو أرييهي الذي سجل ثنائية الفوز في الشوط الأول.

أليو زوبيرو

أسند الاتحاد النيجيري قيادة منتخب الشباب للمدرب أليو زوبيرو في الثالث من سبتمبر 2024 بعد موسم قاد خلاله فريق الكانيمي واريورز ومن قبله 4 سنوات قضاها على رأس الجهاز الفني لفريق جومبي يونايتد في الدوري المحلي بعد أن استهل مسيرته كمدير فني مع فريق ويكي توريستس.

المدير الفني أعلن في السابع عشر من أبريل الجاري قائمة تضم 24 لاعباً منهم 21 في القائمة الأساسية و3 في قائمة الانتظار من أجل خوض البطولة ومن بين هؤلاء 6 لاعبين ينشطون في أندية أوروبية في ألمانيا وصربيا وكرواتيا والنرويج بالإضافة إلى 18 من أندية محلية على رأسها سبورتنج لاجوس وكاستينا يونايتد والكانيمي واريورز وإنيمبا.

أبرز النجوم

في تصفيات منطقة غرب أفريقيا (ب) تألق الثنائي الهجومي كلينتون جيفتا لاعب إنييمبا وكباروبو أرييهي المحترف في ليلستروم النرويجي وسجلا 6 من إجمالي 7 أهداف لمنتخب نيجيريا، ومن المتوقع أن يواصلا التألق في النهائيات رفقة عدد من زملائهم على رأسهم حارس سبورتنج لاجوس إيفياني هاركورت ومدافع بايليسا يونايتد دانييل باميي قائد الفريق ومن المحترفين أيضاً إيمانويل تشوكو مدافع هوفناهيم الألماني وكاليب أوشيديكو لاعب وسط أولجانيك بولا الكرواتي بالإضافة لـ بيسيوس بينجامين مهاجم هوفنهايم الألماني.

سجل ولا أروع

توج منتخب نيجيريا باللقب 4 مرات متتالية في بطولة أفريقيا للشباب بنظامها القديم (ذهاب وإياب) أعوام 1983 و1985 و1987 و1989 ’ثم واصل نجاحاته عندما تحولت لنظام الدورات المجمعة بداية من نسخة 1991 في مصر، حيث أضاف اللقب الخامس عام 2005 في بنين بعد تفوقه على منتخب مصر (2 – 0) والسادس في نسخة جنوب أفريقيا 2011 بفوزه على الكاميرون (3 – 2) بعد شوطين إضافيين وابتعد بصدارة أكثر المنتخبات الأفريقية تتويجاً بفارق ثلاثة ألقاب عن الثنائي مصر وغانا، عندما توج بسابع ألقابه في بطولة 2015 بالسنغال بعد أن تفوق على (أصحاب الأرض) بهدف برنارد بولبوا.

عملاق غرب أفريقيا خاض 57 مباراة خلال 10 مشاركات في البطولة منذ 1991، وحقق 34 فوزاً مقابل 5 تعادلات و18 خسارة وسجل 86 هدفاً وتلقت شباكه 47 هدفاً.

وضمت قائمة منتخب مصر للشباب كلا من: حراسة المرمى: عبد المنعم تامر شعبان، أحمد محمد وهب، وأحمد أيمن منشاوي، وخط الدفاع: يوسف سيد عبد الحفيظ، محمد سمير عبد الوهاب، أحمد محمد عابدين، عبد الله فؤاد بوستنجي، محمد جمال إبراهيم، محمود لبيب راتب، مؤمن شريف عبد العزيز، ومهاب سامي محمد، وفي خط الوسط: أحمد خالد كياكا، محمد السيد محمد، أحمد وحيد فاروق، سيف الدين عصام سفاها، محمد عاطف عبد السلام، محمد عبد الله علي، عمر أسامة حسن، أحمد أبو الفتح شرف، عمرو خالد بيبو، عمر خضر إسماعيل، ومحمد رأفت عبد العظيم، وفي الهجوم:مهند محمد أحمد، عمر محمد فتحي، محمد هيثم محمد، ومحمد أحمد زعلوك.

وأسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها مصر، عن وقوع منتخب مصر للشباب مع منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.

ويتأهل للدور ربع النهائي متصدر ووصيف المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل منتخبين بين أصحاب المركز الثالث في الثلاث مجموعات، وتبعا للوائح البطولة يتم استبعاد نتائج صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى، ثم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث، لحسم المقعدين الأخيرين في الدور ربع النهائي.