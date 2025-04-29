شكرا لقرائتكم خبر عن أمم أفريقيا للشباب.. منتخب السنغال يصل القاهرة للدفاع عن لقبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إلى مطار القاهرة اليوم الثلاثاء بعثة المنتخب السنغالي للشباب للمشاركة في كأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا، التي انطلقت بمصر وتستمر حتى 18 مايو المقبل بمشاركة ثلاثة عشر منتخباً.

يلعب المنتخب السنغالي الملقّب بأشبال التيرانجا، وحامل لقب البطولة الماضية ضمن المجموعة الثالثة بالبطولة، والتي تضم معه منتخبات غانا وأفريقيا الوسطى والكونغو الديمقراطية، ويستضيف استاد السويس الجديد مباريات هذه المجموعة.

ويلعب المنتخب السنغالي أولى مبارياته أمام أفريقيا الوسطى يوم 2 مايو المقبل.

ويعد المنتخب السنغالي من المرشحين للفوز باللقب الذى سبق وأن فاز به في البطولة الأخيرة عام (2023)، بينما جاء في المركز الثاني أعوام (2015 ، 2017 ، 2021).

وخلال مشوار التأهل، فاز منتخب السنغال بتصفيات منطقة غرب أفريقيا (أ)، بتصدره المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط من فوز على مالي (2 – 0) وتعادل مع جامبيا (2 – 2) ثم فاز غينيا (2 – 0) في نصف النهائي وسيراليون بنفس النتيجة في النهائي.

وضمت قائمة منتخب مصر للشباب كلا من: حراسة المرمى: عبد المنعم تامر شعبان، أحمد محمد وهب، وأحمد أيمن منشاوي، وخط الدفاع: يوسف سيد عبد الحفيظ، محمد سمير عبد الوهاب، أحمد محمد عابدين، عبد الله فؤاد بوستنجي، محمد جمال إبراهيم، محمود لبيب راتب، مؤمن شريف عبد العزيز، ومهاب سامي محمد، وفي خط الوسط: أحمد خالد كياكا، محمد السيد محمد، أحمد وحيد فاروق، سيف الدين عصام سفاها، محمد عاطف عبد السلام، محمد عبد الله علي، عمر أسامة حسن، أحمد أبو الفتح شرف، عمرو خالد بيبو، عمر خضر إسماعيل، ومحمد رأفت عبد العظيم، وفي الهجوم:مهند محمد أحمد، عمر محمد فتحي، محمد هيثم محمد، ومحمد أحمد زعلوك.

وأسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها مصر، عن وقوع منتخب مصر للشباب مع منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.

ويتأهل للدور ربع النهائي متصدر ووصيف المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل منتخبين بين أصحاب المركز الثالث في الثلاث مجموعات، وتبعا للوائح البطولة يتم استبعاد نتائج صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى، ثم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث، لحسم المقعدين الأخيرين في الدور ربع النهائي.