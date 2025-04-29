شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خاصة لـ10 حكام بمركز المنتخبات لرفع كفاءتهم قبل مباريات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقامت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أوسكار رويز، اليوم الثلاثاء، تدريبا عمليا ونظريا لـ10 حكام و4 مساعدين، فى إطار اهتمام اللجنة بالتدريبات العملية والنظرية لتطوير مستوى الحكام استعدادا للجولات المقبلة بدوري القسم الأول "دوري نايل".

وشهد اليوم تصحيحا فوريا للأخطاء خلال التقسيمات التى أجريت بملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمشاركة 12 لاعبا، كما ركز أوسكار رويز وجهاد جريشة عضو لجنة الحكام على شرح الحالات المهمة التى تكررت في مباريات الدوري ، وأوقف أوسكار التدريبات أكثر من مرة لعلاج الأخطاء والتأكيد على الإيجابيات.

تلقى الكولومبي أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، مطالبات مباشرة من عددٍ من الحكام بتعديل اللائحة المالية الخاصة بالبدلات، وذلك مع ختام المعسكر الفني والتطبيقي لحكام دوري القسم الأول، والذي أقيم داخل مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر، خلال الفترة من 5 إلى 10 أبريل الجاري.

وجاءت المطالبات خلال جلسات النقاش التى أعقبت البرنامج التدريبي المكثف، حيث أعرب عدد من الحكام المشاركين عن رغبتهم فى تحسين المقابل المالي للمباريات، بما يتناسب مع الجهد المبذول والمستوى الاحترافي المطلوب منهم، خاصة مع تطور طبيعة المباريات وزيادة ضغوط العمل في ظل الاعتماد المتزايد على تقنية الفيديو (VAR).

وشهد المعسكر مشاركة 35 حكماً من مختلف الدرجات، إلى جانب 3 محاضرين متخصصين، وهدف إلى رفع كفاءة الحكام المصريين على المستويين الفني والبدني، بما يتماشى مع خطة الاتحاد المصري لتطوير منظومة التحكيم المحلية.

وتضمنت فعاليات المعسكر محاضرات نظرية استمرت ثلاث ساعات، ألقاها أوسكار رويز، تركزت على الاستخدام المثالي لتقنية الفيديو، وآليات التحرك داخل الملعب، واتخاذ القرارات الدقيقة. كما تم تقسيم الحكام إلى مجموعتين، إحداهما خضعت لتدريبات ميدانية، بينما شاركت الأخرى في جلسات تحليل الأداء ومراجعة الحالات التحكيمية.

ويأتي هذا المعسكر ضمن جهود اتحاد الكرة في تعزيز جاهزية الحكام لمواجهة التحديات المتزايدة في إدارة مباريات الدوري الممتاز، والتأكيد على أهمية التحكيم كعنصر أساسي في استقرار المنافسة وعدالتها.

ومن المنتظر أن ترفع لجنة الحكام توصيات المعسكر، ومن ضمنها مطالب تعديل اللائحة المالية، إلى مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، لدراستها ضمن التحضيرات للموسم المقبل.