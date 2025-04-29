شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة أفريقيا الوسطى تصل إلى القاهرة للمشاركة فى كأس أفريقيا تحت 20 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إلى مطار القاهرة، اليوم الثلاثاء، بعثة منتخب أفريقيا الوسطى للشباب للمشاركة فى كأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا، التى انطلقت بمصر وتستمر حتى 18 مايو المقبل بمشاركة ثلاثة عشر منتخباً.

ويقع منتخب أفريقيا الوسطى الملقّب بالوحوش البرية، فى المجموعة الثالثة بالبطولة، والتى تضم منتخبات السنغال وغانا والكونغو الديمقراطية، ويستضيف استاد السويس الجديد مباريات هذه المجموعة.

ويلعب منتخب أفريقيا الوسطى أولى مبارياته أمام السنغال يوم 2 مايو المقبل.. ويعد أبرز إنجازاته في البطولة وصوله إلى الدور ربع النهائي عام 2021.

وتأهل منتخب أفريقيا الوسطى بعد أن خاض تصفيات منطقة وسط أفريقيا في الكونغو، وحل ثانياً في المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط من فوز على الجابون (2 – 1) وخسارة أمام الكاميرون (0 – 4) ثم خسر في نصف النهائي أمام الكونغو (0 – 2).

وضمت قائمة منتخب مصر للشباب كلا من: حراسة المرمى: عبد المنعم تامر شعبان، أحمد محمد وهب، وأحمد أيمن منشاوي، وخط الدفاع: يوسف سيد عبد الحفيظ، محمد سمير عبد الوهاب، أحمد محمد عابدين، عبد الله فؤاد بوستنجي، محمد جمال إبراهيم، محمود لبيب راتب، مؤمن شريف عبد العزيز، ومهاب سامي محمد، وفي خط الوسط: أحمد خالد كياكا، محمد السيد محمد، أحمد وحيد فاروق، سيف الدين عصام سفاها، محمد عاطف عبد السلام، محمد عبد الله علي، عمر أسامة حسن، أحمد أبو الفتح شرف، عمرو خالد بيبو، عمر خضر إسماعيل، ومحمد رأفت عبد العظيم، وفي الهجوم:مهند محمد أحمد، عمر محمد فتحي، محمد هيثم محمد، ومحمد أحمد زعلوك.

وأسفرت قرعة نهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، التي تستضيفها مصر، عن وقوع منتخب مصر للشباب مع منتخبات زامبيا، سيراليون، جنوب أفريقيا وتنزانيا في المجموعة الأولى، بينما ضمت المجموعة الثانية منتخبات نيجيريا، تونس، كينيا والمغرب، بينما ضمت المجموعة الثالثة منتخبات السنغال، أفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية وغانا.

ويتأهل للدور ربع النهائي متصدر ووصيف المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل منتخبين بين أصحاب المركز الثالث في الثلاث مجموعات، وتبعا للوائح البطولة يتم استبعاد نتائج صاحب المركز الخامس في المجموعة الأولى، ثم مقارنة نتائج أصحاب المركز الثالث، لحسم المقعدين الأخيرين في الدور ربع النهائي.