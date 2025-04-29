شكرا لقرائتكم خبر عن حاتم فودة يكشف سر غياب بعض نجوم المنتخب عن البطولة العربية لألعاب القوى والان مع تفاصيل الخبر

كشف العميد حاتم فودة رئيس اتحاد ألعاب القوي عن انتهاء مجلس إدارة الاتحاد من خطة شاملة تدمج بين تطوير البنية التحتية، ورعاية المواهب، وتعزيز التعاون مع الأندية والجهات الدولية لتعزيز أجواء الاستقرار الفني والإداري لمنظومة ألعاب القوى وفقا لمقومات النجاح ممثلة في تنفيذ استراتيجية قائمة على العمل الجماعي بالتعاون مع وزارة الرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي واللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر ادريس.

كما تعهد فودة بالتزام مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوي بتنفيذ كل تفاصيل الخطة طويلة المدى لتحقيق إنجازات واقعية ملموسة بحلول عام 2027، تعظم من فرص أبطالنا فى حصد ميداليات بأولمبياد لوس أنجلوس 2028 وأولمبياد الشباب بالسنغال 2026.

وأضاف أن مجلس إدارة الاتحاد يعمل على التواصل مع الاتحاد الدولى والأفريفى للعبة، لاستضافة مصر لبعض البطولات القارية والعالمية، خلال الفترة القادمة انطلاقًا من رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن "الرياضة أمن قومي" وبدعم ومساندة الدكتور أشرف صبحي وزيرالشباب والرياضة والمهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية لاستكمال مسيرة تطوير المنظومة الرياضية علميًا وإداريًا، مع التركيز على الانضباط والعدالة كأساس للنجاح والإنجاز.

وأشار فودة إلى أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على تذليل التحديات والصعوبات لتوفير ملعب تدريب متكامل لألعاب القوى، مجهز بأحدث التقنيات خلال الفترة القادمة تحت إشراف الخبير المجري أدريان أنوس، مما يُعد نقلةً نوعيةً في الإعداد الفني للاعبين.

وأوضح رئيس اتحاد ألعاب القوي أن عمليات اكتشاف المواهب وبناء الأجيال الجديدة الواعدة مستمرة من خلال أبناء المشروع القومي للموهبة التابع لوزارة الشباب والرياضة، الذي يركز على اكتشاف النجوم الصغار مثل آلاء تامر بطلة دفع الجلة تحت 16 سنة ويحيى خالد، اللذان حطما أرقامًا قياسية محلية في بطولة الجمهورية الأخيرة.

وقال حاتم فودة إن مجلس إدارة الاتحاد يعكف على رعاية أبنائه الأبطال وتحفيزهم فى بطولات لتوسيع قاعدة الاختيار وخلق جيلٍ جديد من الأبطال باستقدام خبراء أجانب في سباقات الوثب والرمي لرفع الكفاءة التدريبية، بالتنسيق مع وزارة الرياضة للتركيز على منتخبات الناشئين والشباب كركيزة للانطلاق نحو 2027.

وشدد رئيس اتحاد ألعاب القوي على أن التعاون مع الأندية خطوة قوية ومهمة لاستخدام منشآته في تدريب المنتخبات، مؤكدًا أن الأندية شريك أساسي في صناعة الأبطال ودعم المنتخبات الوطنية، وأوضح فودة أن زياراته لتجمعات المنتخبات مستمرة للاطمئنان على استعدادات اللاعبين، ومناقشة تحدياتهم، وتقديم الدعم المعنوى والفنى نظرا لثقتنا الكبيرة فى أبطالنا، والعمل على إزالة كل العقبات التي تعترض مسيرتهم نحو الوصول لمنصات التتويج عربيا وأفريقيا ودوليا وأولمبيا.



وأفصح رئيس اتحاد ألعاب القوي عن أن مجلس الإدارة قرر عدم مشاركة بعض النجوم مثل مصطفى الجمل وسالم محمد والبطل محمد مجدي والبطل مصطفي عمرو في البطولة العربية بالجزائر، بالتشاور مع الأجهزة الفنية والطبية للمنتخبات مراعاةً للإصابات بالإضافة إلى اللاعبين البطل مصطفى الشريف والبطل حازم معوض والبطلة ملك أيمن والمتواجدين حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية بسبب الالتزام بمعسكرات التدريب الخارجية ولحماية أبطالنا من الإصابات.

وتضم قائمة اللاعبين المشاركين فى البطولة العربية كالتالي، بسنت حميدة (سباقات 200 و400 متر)، يمنى محمد (قذف القرص)، إسراء عويس (الوثب الطويل والثلاثي)، أحمد طارق (إطاحة المطرقة)، يوسف بدوي (100 متر حواجز)، سالم محمد (3000 متر موانع)، دينا الطباع (القفز بالزانة)، باسل محمد (إطاحة المطرقة)، معتز الجوهري (دفع الجلة)، إسلام عبد التواب (20 كم مشي)، روان أيمن (إطاحة المطرقة)، زياد الحسين (الوثب الطويل)، مرام محمود (سباقات 100 و200 متر)، شيرين شعبان (رمي الرمح)، وآيتن أحمد (الوثب العالي).

ويترأس البعثة المصرية المقدم محمد بدري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويعاونه الدكتور محمد عبد الرؤوف المدير الفني، إلى جانب الخبير الأجنبي أدريان أنوس، والمدربين محمد عباس، هشام علي، ومصطفى فوزي، بالإضافة إلى يوسف حسن أخصائي العلاج الطبيعي والتأهيل.