شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يغيب عن مباراة المصرى بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

يغيب ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عن مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها بعد غد الخميس بسبب الإصابة، التي تعرض لها خلال المعسكر المغلق المقام حالياً في الإسكندرية.

وتعرض ماهر لإصابة قوية خلال مران الزمالك اليوم بالتواء شديد في الكاحل، وحدث تورم كبير في القدم ويخضع اللاعب لبعض الإشاعات خلال الساعات المقبلة بعد اختفاء التورم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره المصرى في المباراة التي تجمع الفريقين بالجولة الثالثة لمرحلة التتويج بالدورى.

تقام مباراة الزمالك والمصرى في الثامنة من مساء الخميس، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية مرحلة التتويج ببطولة الدورى الممتاز.