الامارات | محمد أحمد وآل علي ضمن طاقم تحكيم مباراة الهلال والأهلي في «نخبة آسيا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحادي الآسيوي لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة فريقي الهلال والأهلي السعوديين المقررة مساء اليوم الثلاثاء في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية ضمن الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا للأندية النخبة في كرة القدم، إذ يقود المباراة الحكم الدولي الأردني أدهم مخادمة.



ويضم طاقم التحكيم كل من الحكمين الإماراتيين محمد أحمد يوسف حكما مساعدا ثانيا، وعمر آل علي حكما رابعاً، فيما يتواجد أحمد الراشدي حكما مساعدا احتياطيا.

وتستضيف مدينة جدة مباريات الأدوار النهائية في دوري أبطال آسيا للأندية خلال الفترة من 25 الجاري حتى الثالث من مايو المقبل.