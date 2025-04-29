اخبار الرياضه

الامارات | محمد أحمد وآل علي ضمن طاقم تحكيم مباراة الهلال والأهلي في «نخبة آسيا»

0 نشر
منصور السندي- دبي 0 تبليغ

  • الامارات | محمد أحمد وآل علي ضمن طاقم تحكيم مباراة الهلال والأهلي في «نخبة آسيا» 1/2
  • الامارات | محمد أحمد وآل علي ضمن طاقم تحكيم مباراة الهلال والأهلي في «نخبة آسيا» 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد أحمد وآل علي ضمن طاقم تحكيم مباراة الهلال والأهلي في «نخبة آسيا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحادي الآسيوي لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة فريقي الهلال والأهلي السعوديين المقررة مساء اليوم الثلاثاء في مدينة جدة في المملكة العربية ضمن الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا للأندية النخبة في كرة القدم، إذ يقود المباراة الحكم الدولي الأردني أدهم مخادمة.
 
ويضم طاقم التحكيم كل من الحكمين الإماراتيين محمد أحمد يوسف حكما مساعدا ثانيا، وعمر آل علي حكما رابعاً، فيما يتواجد أحمد الراشدي حكما مساعدا احتياطيا.

وتستضيف مدينة جدة مباريات الأدوار النهائية في دوري أبطال آسيا للأندية خلال الفترة من 25 الجاري حتى الثالث من مايو المقبل.

 

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر

Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا