شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يكشف حقيقة استبعاد حارسه الشاب من كأس الأمم الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

نفى مسئولو الإسماعيلي، كل ما تردد خلال الساعات الماضية، حول استبعاد مؤمن محمود محمد، حارس مرمى فريق الكرة مواليد 2009، من قائمة منتخب مصر للشباب، بسبب التلاعب في سنه.

ويؤكد مسئولو النادي خضوع الحارس، في ديسمبر الماضي للفحوصات اللازمة التي أثبتت سلامة موقفه، كما يحرص النادي، على إجراء فحص طبي شامل على كل لاعبيه قبيل انطلاق كل موسم وذلك لتحقيق مبدأ الشفافية بين الجميع.

ويشدد مسئولو الإسماعيلي على سعيهم للحفاظ على اللاعبين الشباب المميزين باعتبارهم مستقبل النادي المشرق.

في ذات السياق تواصل كابتن محمود جابر مدير القطاع بالنادي الإسماعيلي، هاتفيا مع أمير عبد الحميد مدرب حراس مرمى منتخب الشباب، للاستفسار عن سبب استبعاد الحارس، والذي أكد أن استبعاده جاء بسبب اعتبارات فنية بحتة.