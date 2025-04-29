شكرا لقرائتكم خبر عن 6 لاعبين يترقبون الخروج من "ثلاجة كولر" بعد رحيله عن تدريب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

يترقب أكثر من لاعب داخل الأهلى الحصول على فرصة المشارمة وإنهاء فترة تجميدهم خلال فترة وجود السويسرى مراسيل كولر على رأس القيادة الفنية للفريق الأحمر، قبل أن تتم إقالته بسبب سوء النتائج.

ووجه النادي الأهلي الشكر للسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عن الجهود الكبيرة التي بذلها منذ توليه المسئولية، وحقق بخبراته مع منظومة العمل العديد من البطولات المحلية والقارية.

ويؤكد النادي الأهلي، في بيان رسمي، اعتزازه بما قدمه المدير الفني ويُثمّن عطاءه، خاصة أنه بذل كل ما يستطيع مع أفراد جهازه المعاون الذين يستحقون الشكر أيضًا.

ونظرًا للظروف الطارئة وفي ضوء العلاقة المتميزة التي ترجمتها مواقف عديدة سابقة يجري حاليًّا التفاوض مع مارسيل كولر، لـ إنهاء التعاقد بالتراضي وبالشكل الذي يليق بالنادي ومدربه.

وأبرز اللاعبين الذين يترقبون فرصة بعد رحيل كولر..





علي معلول

يتأهب علي معلول لاستعادة بريقه مستغلا رحيل كولر، والذي تعمد تهميشه وعدم الاعتماد عليه في الفترة الماضية، ويمني النفس في أن يكون له دور كبير والمشاركة بشكل أساسي في الفترة القادمة.

حسين الشحات

غاب عن المشاركة الأساسية في الفترة الأخيرة بعد انقلاب كولر عليه، رغم أنه كان يشارك بشكل أساسي في الفترة الأخيرة.

عمر كمال

يترقب عمر كمال الحصول على فرضة للمشاركة واستعادة بريقه بعدما تجمد على دكة الأهلي في فرة كولر، ويرغب في أن يكون له دور مؤثر مع الفريق الأحمر في الفترة القادمة.

عمر الساعي

يمني عمر الساعي النفس في أن يكون له بصمة مع الأهلي بعدما عانى من التهميش في فترة كولر، ودائما ما كان يخرج من قائمة المباريات.

محمد عبد الله

يرغب محمد عبد الله اللاعب الواعد في أن يكون له دور أكبر مع الأهلي في الفترة القادمة، بعدما كان يشارك مع كولر على فترات رغم تقديم مستويات قوية.

كريم الدبيس

يأمل كريم الدبيس في أن يحصل على فرصة كاملة للمشاركة مع الأهلي بعدما كان يشارك بشكل غير منتظم في وجود المدرب السويسري.