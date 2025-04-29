شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الاسكواش يمنح المتأهلين لدور الـ16 ببطولة العالم بأمريكا قيمة التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس ادارة الاتحاد المصري للاسكواش منح اللاعبين المشاركين في بطولة العالم للرجال والسيدات للفردي بشيكاغو خارج البعثة الرسمية والذين سيصلون لدور الـ16 في البطولة قيمة تذكرة المشاركة في البطولة.

وتستضيف شيكاغو الأمريكية بطولة العالم للاسكواش، والتي تقام خلال الفترة بين 8 إلى 17 مايو المقبل، بمجموع جوائز يصل إلى 635 ألف دولار.

وتحمل البطلة المصرية نوران جوهر المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، والبيروفي ديبجو إلياس المصنف الثالث للرجال، لقب البطولة عن النسخة الأخيرة التي استضافتها مصر بمتحف الحضارات.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش التصنيف العالمي الجديد فى شهر أبريل الجاري، وواصل نجوم الاسكواش المصرى سيطرتهم التصنيف العالمى، وحافظ مصطفى عسل لاعب بالم هيلز على صدارة التصنيف للأسبوع الخامس على التوالي، وذلك بعد تقدمه إلى قمة التصنيف عقب تتويجه ببطولة أوبتاسيا.