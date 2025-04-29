الامارات | الزمالك يطالب زيزو باحترام عقده وتوضيح موقفه مع الأهلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طالب الزمالك المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء لاعبه أحمد مصطفى (زيزو) باحترام تعاقده مع النادي وحضور التدريبات والمعسكرات والمباريات، ونفى وجود أي خطورة على اللاعب الدولي تبرر انقطاعه عن التدريبات.

وجاء ذلك بعد حالة من الجدل على نطاق واسع حول تجديد الزمالك لعقد زيزو، إذ ذكرت وسائل إعلام محلية أن اللاعب انضم بالفعل للغريم التقليدي الأهلي ومن ثم انقطاع اللاعب عن تدريبات ومباريات الفريق مع اقتراب نهاية عقده الحالي.

وقال الزمالك في بيان نشره عبر صفحته على فيسبوك «كل ما ورد في إنذار اللاعب (بشأن وجود خطورة على حياته داخل النادي) غير صحيح ولا توجد أي مخاوف أو خطورة على حياته تبرر انقطاعه عن التدريب الذي يُعد إخلالا جسيما بعقده ويُلحق بالنادي أضرارا فادحة. ما طالب به اللاعب من مستحقات واردة في إنذاره للنادي ليس لها أي أساس من الصحة. نطالبه بموافاة النادي بكافة عقود المواد الإعلانية والإعلامية التي ظهر فيها حتى نتمكن من تسوية كافة الأمور المالية بين الطرفين».

وطالب النادي في بيانه اللاعب بتقديم إيضاح بشأن التوجه لسفارة الولايات المتحدة في القاهرة للحصول على تأشيرة للمشاركة في كأس العالم للأندية التي يشارك فيها الأهلي وتنطلق في يونيو المقبل.