شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يدرس الاستعانة بمعلول لحل أزمة الجبهة اليسرى للأهلى أمام بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

يدرس عماد النحاس المدير الفنى للنادى الأهلى الاستعانة بجهود التونسى على معلول الظهير الايسر للفريق فى مباراة بتروجت المقبلة بالدوري المصري، لمواجهة العجز الشديد الذى تعانيه هذه الجبهة فى ظل استمرار إصابة الثنائى يحيى عطية الله وكريم الدبيس لاعبا الفريق.

ويأتى هذا الاتجاه من عماد النحاس نحو على معلول بمثابة بادرة أمل للنجم التونسى للعودة للتشكيل الاساسى للأهلى، بعد غياب طويل رغم تعافيه من الاصابة بقطع فى وتر اكيليس، بسبب رؤية السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق.

وشهدت الفترة الماضية توترًا في علاقة كولر مع بعض نجوم الأهلي، نتيجة تجاهله إشراكهم بشكل مستمر وعلى رأسهم على معلول.

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره بتروجت في الثامنة مساء غداً الأربعاء، على ستاد الكلية الحربية في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة التتويج في منافسات الدوري المصري.

علي معلول غاب عن المشاركة في مباريات الأهلي بالموسم الحالي بسبب الإصابة في وتر إكيليس، وبعدما عاد وأصبح جاهزا للمشاركة قام كولر باستبعاده من المباريات، في مباراة ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال ضد صن داونز غاب معلول عن المشاركة مع الأهلي رغم إصابة الثنائي كريم الدبيس ويحيى عطية الله.

وتولى عماد النحاس مدير الكرة والقائم بأعمال المدير الفني قيادة مران الأهلي وبمعاونة محمد شوقي المدرب العام، وذلك بعد رحيل مارسيل كولر.



وكانت آخر مباراة خاضها الأهلي في الدوري المصري ضد بيراميدز والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل فريق فيما خسر بتروجت من المصري البورسعيدى برباعية دون رد في أخر ظهور بالمسابقة.



بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2024-2025، تقام بنظام استثنائي، حيث تم لعب مباريات الدور الأول كمرحلة أولى، ثم تم تقسيم الأندية إلى مجموعتين، مجموعة من المركز الأول حتى التاسع للمنافسة على اللقب، وبداية من 10 حتى 18 للمنافسة على البقاء والهبوط، على أن يهبط فريقين فقط إلى دوري القسم الثاني.