شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة اليوم الثلاثاء 29-4-2025، العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها خروج البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للزمالك والحالي لنادي الفتح السعودي من دائرة المُرشحين لتدريب الأهلي.

الأهلي يستبعد مدرب الزمالك السابق من دائرة المُرشحين لـ"خلافة" كولر

خرج البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للزمالك والحالي لنادي الفتح السعودي من دائرة المُرشحين لتدريب الأهلي، وتم إغلاق باب التفاوض معه والبحث عن أخرين لتدريب المارد الأحمر.

الزمالك يوفر أتوبيسات لنقل الجماهير إلى الاسكندرية لمؤازرة الفريق أمام المصرى

قرر نادى الزمالك توفير أتوبيسات لنقل جماهير النادى، إلى الأسكندرية، لمؤازرة الفريق أمام المصرى بالمباراة المقرر لها بعد غد الخميس ببطولة الدورى.

كولر يطير إلى سويسرا بعد رحيله عن الأهلى ويترك معاونيه فى القاهرة

يغادر السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للأهلي القاهرة، بعد قليل، عائداً إلى بلاده بعد انتهاء علاقته بالأهلي.

المصرى يستعيد المصابين قبل مواجهة الزمالك بالدورى

استعاد النادى المصرى أهم نجومه المصابين، وفى مقدمتهم، الجزائرى عبد الرحيم دغموم.

بيراميدز والأهلى يتصارعان على ضم موهبة المقاولون العرب

دخل كل من الأهلى وبيراميدز فى صراع على موهبة المقاولون العرب محمد سيحا حارس مرمى ذئاب الجبل المعار إلى حرس الحدود.

الأهلي يترقب موافقة ماركو روزة على تخفيض راتبه لخلافة كولر.. ويجهز البديل

يترقب مسئولو النادي الأهلي موافقة الألماني ماركو روزة بشأن تخفيض راتبه السنوي، من أجل الموافقة على قبول عرض تدريب الفريق الأحمر في الفترة القادمة.

اتحاد الكرة يتواصل مع رابطة الأندية لحل أزمة موعد مباراة نهائي كأس مصر

بدأ مسئولو اتحاد الكرة التواصل مع رابطة الأندية المصرية المحترفة، من أجل إيجاد حل لأزمة موعد مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز المحدد لها 20 مايو المقبل.