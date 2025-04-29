شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة وصول وكيل أعمال كولر للقاهرة لبحث ملف المستحقات مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

نفى مصدر في الأهلي، ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن وصول دينو لامبرتي وكيل أعمال السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للأهلي، للتفاوض مع إدارة القلعة الحمراء بشأن أزمة مستحقات المدرب بعد توجيه الشكر له مؤخراً.

وأكد المصدر أن وكيل أعمال كولر لن يحضر للقاهرة للتفاوض مع النادي بخصوص أزمة المستحقات الخاصة للمدير الفني ، موضحاً أن النادي سيتفاوض مع كولر ووكيله عبر الهاتف أو "تقنية الزوم" لإنهاء هذا الملف.

على صعيد متصل، خرج البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق للزمالك والحالي لنادي الفتح السعودي من دائرة المُرشحين لتدريب الأهلي، وتم إغلاق باب التفاوض معه والبحث عن أخرين لإختيار أحدهم لتدريب المارد الأحمر.

ويبحث الأهلي عن مدرب جديد لقيادة الفريق خلفاً للسويسري مارسيل كولر الذي تم توجيه الشكر له عقب الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز الجنوب أفريقي مساء السبت الماضي.

واقترح البعض في النادي الأهلي ، اسم جوزيه جوميز باعتباره على دراية بالكرة المصرية والعربية والأفريقية ولا يحتاج كثيراً من الوقت للتأقلم مع الأجواء في الدوري المصري وهو إختيار مناسب للأهلي حالياً بسبب ضيق الوقت.