موعد مباراة الزمالك والمصرى في الدورى

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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره المصرى في المباراة التي تجمع الفريقين بالجولة الثالثة لمرحلة التتويج بالدورى.

موعد مباراة الزمالك والمصرى

تقام مباراة الزمالك والمصرى في الثامنة من مساء اليوم، بإستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية مرحلة التتويج ببطولة الدورى الممتاز.

غيابات الزمالك امام المصرى

ويغيب عن الزمالك عدة لاعبين على رأسهم محمود شيكابالا للإصابة، محمود الونش، محمود بنتايج، للإيقاف للحصول على الانذار الثالث، مهاب ياسر، واحمد رفاعى لأسباب فنية .

استعداد الزمالك لمواجهة المصرى

واستعد الزمالك للمباراة بخوض مباراة ودية ، والدخول في معسكر مغلق حيث خاض الزمالك مبارة ودية امام بهتيم انتهت بفوز الأبيض 12-0 ، كما دخل معسكر امس الاثنين ببرج العرب استعدادا للقاء، لتوفير جو من الهدوء والتركيز للاعبين قبل المباراة المرتقبة.