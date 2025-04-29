شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف الزمالك من كوتيسا وعبد الرحمن مجدى بعد إيقاف القيد والان مع تفاصيل الخبر

يكثف مسئولو نادى الزمالك البحث عن تدعيم صفوف الفريق في المراكز التي تحتاج إلى دعم في الموسم الجديد، رغم تعرض النادي لإيقاف قيد بسبب مستحقات المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق.

ويسلط ”الخليج 365” الضوء في سلسلة من الاستفسارات التالية الضوء على أبرز الأسئلة التي تدور في أذهان جماهير الزمالك في ملف الصفقات الجديدة.

س: ما موقف الزمالك من عبد الرحمن مجدى؟

ج: يستهدف مسئولو نادى الزمالك التعاقد مع عبد الرحمن مجدى جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز، خاصة بعد خروج اللاعب من حسابات الكرواتى كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني للفريق السماوي.

س: هل انسحب الزمالك من صفقة كوتيسا بعد إيقاف القيد؟

ج: لا، حيث ما زال مسئولو نادى الزمالك يكثفون المفاوضات لضم السويسرى ديريك كوتيسا لتدعيم صفوف الفريق في الصيف، بصفقة سوبر تعوض رحيل أحمد مصطفى زيزو، وتكون صفقة قادرة على المنافسة مع الفريق على مختلف البطولات.

ورفع الزمالك سقف العرض المالى، والذى اقترب من المليون و نصف المليون دولار، تمسكا بضم اللاعب للفريق، في ظل دعم أحد رجال الأعمال للصفقة بأى سعر.

س: هل استقرت لجنة التخطيط بالزمالك على ملف الراحلين؟

ج: جهزت لجنة التخطيط ملفاً كاملاً يحمل أسماء الراحلين علن القلعة البيضاء نهاية الموسم، بعد عدم نجاحهم، خلال الفترة التى تواجدوا فيها داخل الفريق وهم، محمد عاطف، مهاب ياسر، مصطفى الزناري، حازم أسامة، أحمد رفاعي، وسيف فاروق جعفر.

س: ما هو المركز المتواجد على رأس أولويات تخطيط الزمالك لدعم الفريق؟

ج: يخطط مسئولو نادى الزمالك لدعم مركز الجناح بصفقة أجنبية "سوبر" لتعوض رحيل أحمد مصطفى "زيزو" عن القلعة البيضاء، والذى وصلت العلاقة معه إلى طريق مسدود، وانتهى مشواره مع الفريق، بعدما نما إلى علم الإدارة توقيعه للنادى الأهلي.

س: هل عقدت لجنة التخطيط أي جلسات مع بيسيرو؟

ج: تترقب لجنة التخطيط بنادى الزمالك عقد جلسة مع البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الكروي الأول؛ للاتفاق فيها على احتياجات الموسم الجديد من الصفقات، والمراكز التي تحتاج للتدعيم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة أن اللجنة ترغب فى التحرك مبكراً لحسم هذا الملف سريعاً.