شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وبتروجت في الدوري المصري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

تترقب جماهير النادي الأهلي، أول مباراة للفريق أمام بتروجت، عقب الخروج من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام صن داونز الجنوب أفريقي السبت الماضي.

موعد مباراة الاهلي وبتروجت في الدوري

ويلتقي الأهلي مع بتروجت في الثامنة من مساء غداً، الأربعاء، بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة من مرحلة الحسم لبطولة الدوري الممتاز التي يتنافس فيها 9 أندية.

ويخوض الأهلي مباراة بتروجت بجهاز فني جديد بقيادة عماد النحاس والذي سيقود الأهلي بشكل مؤقت لحين تعاقد النادي مع مدرب أجنبي ، يتم التفاوض معه حالياً.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبتروجت

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وبتروجت في الدوري مع وجود ستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

الأهلي يُكرّم مارسيل كولر

بعيداً عما سبق، حرصت إدارة الأهلي، على تکریم مارسیل کولر وجهازه المعاون هارالد جامبرلي وكارلوس برينجر وياسين ميكاري وتيزيان ندوي ورضا الحنفي، بعد انتهاء مشوارهم مع الفريق الأول لكرة القدم، وذلك رغم أزمة المستحقات التي تشير المصادر إلى أنها قائمة حتى الآن، ولم يتوصل الطرفان فيها إلى حلول.

وجاء التكريم خلال لقاء ودي جمع رئيس النادي بالمدير الفني وجهازه المعاون في مقر الأهلي بالجزيرة، وسط أجواء سادتها مشاعر التقدير والامتنان لما قدموه من جهود كبيرة وإنجازات مميزة خلال فترة توليهم المسئولية.

وقام رئيس الأهلي بإهداء المدرب السويسري والجهاز المعاون درع وعلم النادي، متمنيًا لهم التوفيق في محطتهم القادمة.