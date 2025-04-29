شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يحصد برونزية بطولة أفريقيا لرجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

حصد فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي الميدالية البرونزية في بطولة أفريقيا المقامة حالياً بليبيا ، بعد الفوز علي الجيش الرواندي بنتيجة 3-0 في مباراة تحديد المركزين الثالث و الرابع .

خسر فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي أمام نظيره الترجي التونسي بنتيجة 3-1 ، في إطار نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية المقامة في ليبيا .

نجح فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز علي اسبوير الكونغولي بنتيجة 3-1 في ربع النهائي أمس الأحد .



تأهل فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي إلي ربع النهائي بالفوز علي نظيره النصر الليبي بنتيجة 3-“ في إطار دور ال 16.

وحقق فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلي الفوز علي نظيره جي اس يو الكيني بنتيجة 3-0 في إطار ختام مواجهاته بالدور الأول .

نجح فريق القلعة الحمراء في الفوز علي الفتح المغربي بنتيجة 3-0 في أول مواجهاته قبل الفوز علي الحرس الجمهوري الكونغولي 3-0 و الفوز علي نيمو ستارز الأوغندي قبل الفوز علي كاستل الجزائري 3-1 .

و أوقعت القرعة الأهلي ضمن المجموعة الثانية بجانب كلا من ، نيمو ستارز الأوغندي و جي اس يو الكيني و الفتح المغربي و كاستل الجزائري و الحرس الجمهوري الكونغولي.

تضم قائمة لاعبي الأهلي في البطولة كلا من ، حسام يوسف و مصطفي جابر و سيف عابد و زياد أسامة و عبد الحليم فهيم عبو و محمد رمضان و المحترف يوندير جارسيا و أحمد عزب و عبد الرحمن الحسيني و أحمد عسران و خالد عادل و عبد الرحمن سعودي و حمادة عثمان .