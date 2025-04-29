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الأهلي يحصد برونزية بطولة أفريقيا لرجال الطائرة

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الأهلي يحصد برونزية بطولة أفريقيا لرجال الطائرة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الثلاثاء، 29 أبريل 2025 02:41 م

حصد فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي الميدالية البرونزية في بطولة أفريقيا المقامة حالياً بليبيا ، بعد الفوز علي الجيش الرواندي بنتيجة 3-0 في مباراة تحديد المركزين الثالث و الرابع .

خسر فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي أمام نظيره الترجي التونسي بنتيجة  3-1 ، في إطار نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية المقامة في ليبيا .

نجح فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز علي اسبوير الكونغولي بنتيجة 3-1 في ربع النهائي أمس الأحد .


تأهل فريق رجال الكرة الطائرة بالنادي الأهلي إلي ربع النهائي بالفوز علي نظيره النصر الليبي بنتيجة  3-“ في إطار دور ال 16.

وحقق فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلي  الفوز علي نظيره جي اس يو  الكيني بنتيجة 3-0  في إطار ختام  مواجهاته بالدور الأول .

نجح فريق القلعة الحمراء في الفوز علي الفتح المغربي بنتيجة 3-0 في أول مواجهاته قبل الفوز علي  الحرس  الجمهوري الكونغولي 3-0 و الفوز علي  نيمو ستارز الأوغندي قبل الفوز علي كاستل الجزائري 3-1 .

و أوقعت القرعة الأهلي ضمن المجموعة الثانية بجانب كلا من ، نيمو ستارز الأوغندي و جي اس يو الكيني و الفتح المغربي و كاستل الجزائري و الحرس الجمهوري الكونغولي.

تضم قائمة لاعبي الأهلي في البطولة  كلا من ، حسام يوسف و مصطفي جابر و سيف عابد و زياد أسامة و عبد الحليم فهيم عبو و محمد رمضان و المحترف يوندير جارسيا و أحمد عزب و عبد الرحمن الحسيني و أحمد عسران و خالد عادل و عبد الرحمن سعودي و حمادة عثمان .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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