شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الرياضى للجامعات يستقبل وفداً صينياً رفيع المستوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور أحمد كامل مهدي سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات وفدا رفيع المستوى من جامعة العاصمة للتربية البدنية والرياضية ببكين برئاسة يانج هايبين رئيس الجامعة في مقر الاتحاد بجامعة القاهرة.

ورافق الدكتور أحمد كامل خلال الاجتماع مع الوفد الصيني كلا من الدكتور أشرف البيجرمي، والدكتور وجيه حمدي، والدكتورة نيڤين زيدان، أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

وفي بداية الاجتماع نقل الدكتور أحمد كامل تحيات كلاً من الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ورئيس الإتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، وشهدت الزيارة سلسلة من المناقشات المفتوحة وشرح من الجانب المصري والجانب الصيني لوجهات النظر حول سبل التعاون، وتبادل الخبرات في العديد من المبادرات الرياضية والعلمية والبحثية، وشرح خطط نشاط الإتحاد الرياضي من خلال إستضافة وتنظيم البطولات والأحداث الرياضية علي الصعيدين الدولي والمحلي، وتنظيم الدورة الرياضية لطلاب الجامعات والمعاهد العليا المصرية والتي تقام في نسختها الثانية والخمسون بدون توقف علي مدار ٥٢ عاما من النشاط الرياضى.

وقد أبدى الجانبان اهتماما مشتركا بتنظيم فعاليات رياضية الكترونية جامعية وتبادل الخبرات في تصميم البطولات وإدارة الفرق الاحترافية، وتطرقت المناقشات إلي أهمية دمج الجوانب الإدارية والتسويقية والتشغيلية في منظومة الرياضات الإلكترونية.

وأكد الدكتور أحمد كامل خلال اللقاء أهمية استضافة مصر للفعاليات الرياضية العالمية الكبري، حيث تم استعراض الاستعداد لاستضافة بطولة العالم للجامعات للسباحة بالزعانف بمدينة شرم الشيخ العام المقبل، ودورة الألعاب الجامعية الأفريقية بالقاهرة ٢٠٢٦، ومشاركة الاتحاد في دورة الألعاب الجامعية الصيفية بألمانيا خلال شهر يونيو من العام الجاري.

وفي نهاية اللقاء، تم تبادل الدروع والهداية التذكارية بين الإتحاد الرياضي للجامعات وجامعة العاصمة للتربية البدنية والرياضية ببكين بدولة الصين.















