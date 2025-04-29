شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى.. صراع ثلاثى على القمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمرالثلاثاء، 29 أبريل 2025 02:30 م
اشتعلت المنافسة على لقب هداف الدوري خلال الموسم الجاري، حيث يتساوى 3 نجوم في قمة القائمة وهم، ناصر منسي من الزمالك، إمام عاشور لاعب الأهلي، وأسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي، برصيد 9 أهداف لكل منهم، ويأتي من بعدهم محمد علي بن حمودة مهاجم غزل المحلة برصيد 8 أهداف.
وعادت عجلة الدوري المصري إلى الدوران، بعد توقف 15 يوماً، وبالتحديد منذ 13 أبريل، وتنافس 9 فرق على اللقب، وتسعة أخرى على البقاء تحت الأضواء والشهرة والابتعاد عن الهبوط إلى القسم الثاني، وفقاً للنظام الاستثنائي الذي تقام به نسخة الموسم الجاري.وجاء ترتيب هدافي الدوري كالتالي:
1ـ ناصر منسي: 9 أهداف
2ـ إمام عاشور: 9 أهداف
3ـ أسامة فيصل: 9 أهداف
4ـ محمد علي بن حمودة: 8 أهداف
5ـ شادي حسين: 8 أهداف
6ـ عمرو ناصر: 7 أهداف
7ـ صلاح محسن: 7 أهداف
8ـ مصطفى فتحي: 6 أهداف
9ـ يا أنور: 6 أهداف
10ـ فيستون ماييلي: 6 أهداف
11ـ محمود عبد الحفيظ زلاكة: 6 أهداف
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