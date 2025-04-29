شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى.. صراع ثلاثى على القمة والان مع تفاصيل الخبر

اشتعلت المنافسة على لقب هداف الدوري خلال الموسم الجاري، حيث يتساوى 3 نجوم في قمة القائمة وهم، ناصر منسي من الزمالك، إمام عاشور لاعب الأهلي، وأسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي، برصيد 9 أهداف لكل منهم، ويأتي من بعدهم محمد علي بن حمودة مهاجم غزل المحلة برصيد 8 أهداف.

وعادت عجلة الدوري المصري إلى الدوران، بعد توقف 15 يوماً، وبالتحديد منذ 13 أبريل، وتنافس 9 فرق على اللقب، وتسعة أخرى على البقاء تحت الأضواء والشهرة والابتعاد عن الهبوط إلى القسم الثاني، وفقاً للنظام الاستثنائي الذي تقام به نسخة الموسم الجاري.

وجاء ترتيب هدافي الدوري كالتالي:

1ـ ناصر منسي: 9 أهداف

2ـ إمام عاشور: 9 أهداف

3ـ أسامة فيصل: 9 أهداف

4ـ محمد علي بن حمودة: 8 أهداف

5ـ شادي حسين: 8 أهداف

6ـ عمرو ناصر: 7 أهداف

7ـ صلاح محسن: 7 أهداف

8ـ مصطفى فتحي: 6 أهداف

9ـ يا أنور: 6 أهداف

10ـ فيستون ماييلي: 6 أهداف

11ـ محمود عبد الحفيظ زلاكة: 6 أهداف